Sanremo: giovedì all'Ariston il concerto di Ute Lemper con l'Orchestra Sinfonica

Ute Lemper torna al Teatro Ariston di Sanremo per un concerto unico e imperdibile.

Giovedì alle 21.30 la poliedrica artista terrà un concerto di brani arrangiato appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (direttore Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani del periodo di Weimer e altri che hanno segnato la sua vita, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi.