Sanremo e UnoJazz&Blues fanno il giro del mondo con il video di Jany McPherson firmato RebelDigital

La promozione social firmata da RebelDigital per il Comune di Sanremo dà i propri frutti e porta risultati su scala nazionale e internazionale. La prova concreta è di pochi giorni fa.

Nel giro di qualche ora il video girato durante il live di Jany McPherson a UnoJazz&Blues ha collezionato migliaia di visualizzazioni tra lo stupore della stessa artista poi contattata da altre amministrazioni comunali proprio grazie alla promozione ottenuta nella Città dei Fiori.

La clip è stata registrata durante la serata di John McLaughlin & The 4Th Dimension a Pian di Nave e subito è rimbalzata sui social tanto da essere poi richiesta dall’artista per la comunicazione ufficiale sul sito e sui vari canali web.

Un grande risultato che conferma la buona riuscita del lavoro svolto dal Comune e da RebelDigital per portare l’immagine della città oltre confine.