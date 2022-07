Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto, la commedia brillante ‘Ogni cà a l’à a so cruuxe’

Giunge questa sera alle 21.30, in Piazza Ughetto a Riva Ligure, la commedia ‘Ogni cà a l’à a so cruuxe’ della Compagnia ‘Nasciui pè rie’ fondata nel 2017 da Cavicchia Luigi e Faraldi Ornella, è una compagnia dialettale con lo scopo di mantenere le tradizioni. L'assessore al Turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito

La commedia.

Si dice che ogni casa ha la sua ‘croce’, mai detto fu più vero per la famiglia protagonista della nostra commedia. Il padrone di casa, a seguito di un brutto incidente, è rimasto interdetto, non è più in grado di intendere e di volere, invece di accudirlo i suoi parenti vorrebbero metterlo in un ricovero. Fortunatamente il malcapitato ha al suo fianco il suo migliore amico, infermiere, che sarebbe disposto ad ospitarlo a casa sua piuttosto che farlo ricoverare. Un giorno viene ritrovato un antico reperto; una croce, per l’appunto, che si scoprirà di inestimabile valore.

Tra battute e colpi di scena la commedia, di due atti, scorre piacevolmente, facendo passare una piacevole serata all’insegna delle risate.

La compagnia è composta da 13 membri, gli attorii n scena questa sera sono: Luigi Cavicchia nonché regista; Veronica giordana, Carla colombi, Vanna Astrego, Giacomo De Vai, Gioacchino Logico, Barbara Bonavia che sostituisce Ornella Faraldi, Demetra De Nitto e Matteo Maiano. Dietro le quinte ad aiutare: Ilaria Cavicchia, Vanessa Donzella, Andrea Boriello.