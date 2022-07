Bordighera: sabato escursione per l'antico beodo fino a Sasso

Sabato prossimo alle 17 si svolgerò l'escursione per l'antico beodo, lungo il torrente, fino a Sasso:la piccola foresta di Bordighera.

Il sentiero del Beodo e il palmeto storico

Il bosco di palme di Bordighera affonda le sue radici nel Medioevo, coevo alla fondazione del borgo e per questo rappresenta un unicum per la sua rarità botanica nel passato. Il palmeto è particolarmente suggestivo sia per la splendida posizione a balcone sul mare, che per il suo valore storico, paesaggistico, etnografico intriso di tradizioni e lavoro dell’uomo.

Il sentiero lungo il torrente Sasso

terminato il percorso lungo il beodo inizia il sentiero più impervio lungo il greto del torrente Sasso. Il percorso sul torrente si svolge tra alberi di alloro, ontani, a formare una piccola foresta selvaggia. Dopo aver guadato il torrente due volte si giunge sulla strada che conduce al piccolo borgo di Sasso.

Ore 19,30 a Sasso ‘Passaggi illustri: Il mondo di Irene Brin’, spettacolo teatrale itinerante. La compagnia “Teatro X Monet” presenta lo spettacolo itinerante nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte “Irene Brin”.

Rritrovo per escursione:ore 17,00 a Bordighera Alta davanti alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena

Quota: € 17,00 escursione + spettacolo

Dislivello: 200 m – sono consigliati i bastoncini per il tratto lungo il torrente, piuttosto impegnativo

A Sasso: Ore 19,30 spettacolo teatrale ‘Passaggi illustri: Il mondo di Irene Brin’

– Info e Prenotazione obbligatoria cell/Whatsapp 347 5446651 o cell 347 7851494. (mail: Teatroxmonet@gmail.com).

Rientro: dopo lo spettacolo partenza a piedi alle ore 21,30 da Sasso lungo la strada - arrivo a Bordighera Alta alle ore 23 circa – portare torcia(possibilità di rientro con taxi condiviso su prenotazione)

Info e prenotazione escursione: mail: angela.rossignoli@gmail.com

Liguria Arte Natura di Angela Rossignoli cell. 338 4536788.