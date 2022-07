Bordighera: lo spettacolo itinerante passaggi illustri a Sasso di Bordighera il mondo di Irene Brin

Il Teatro delle Dieci-Teatro X Monet propone il 23, 24 e 30 luglio, il 5, 6 e 7 agosto, dopo il grande successo di pubblico e critica di 'Passaggi Illustri a Bordighera' nelle estati del 2019 e del 2021, un nuovo spettacolo teatrale itinerante, nel cuore della pittoresca frazione di Sasso di Bordighera, alla scoperta della multiforme figura della grande giornalista, scrittrice, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi in arte Irene Brin.

Il pubblico verrà guidato in questo viaggio alla scoperta del suo incantevole Giardino privato e del Museo a lei dedicato, da originali personaggi in costume tratti dalla vita e dalle opere di questa eclettica e affascinante donna; per l’occasione infatti verranno aperti al pubblico i luoghi a lei cari grazie all’entusiastica adesione del nipote Vincent Torre.

L’evento intende restituire la giusta importanza a questa straordinaria donna che ha abitato il territorio di Bordighera, accendendo un faro sul suo poliedrico mondo interiore e sulla sua vasta produzione letteraria che, tra gli anni ‘30 e ‘60 diede un reale e prezioso contributo alla cultura di costume italiana e alla scoperta di grandi talenti quali Balla e Vespignani.

Con leggerezza, ironia ma anche con un’attenta consulenza biografica fornita da Silvia e Simona Alborno e Angela Rossi, le registe Fulvia Roggero e Silvia Villa, restituiranno al pubblico un quadro complessivo di Irene Brin, nome d’arte affidatole da Leo Longanesi, che molti pseudonimi indossò nella sua vita, divertendosi ogni volta ad essere una differente copia di se stessa. Attraverso il gioco del “teatro” si mostreranno i fasti culturali ed artistici che interessarono Bordighera e le sue Frazioni nei secoli passati, mantenendo l’ approccio brillante e interattivo delle precedenti edizioni. In scena gli attori Matteo Cassini, Vanessa Giuliani, Antonella Lercari, Marco Quacchia, Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Silvia Villa.

Inizio spettacolo: h 19,30 – Durata: 1h e 30 circa

Partenza e Biglietteria : Piazza Caprera - Sasso di Bordighera

Biglietto 12 euro (Ridotti 10 - sotto i 12 anni)