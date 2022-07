Coronavirus: oggi meno tamponi e calo dei nuovi positivi ma scende decisamente anche il tasso di positività

Come ogni lunedì meno tamponi e, conseguentemente, meno nuovi casi di Covid in regione e anche nella nostra provincia. Il fatto più confortante è il netto calo del tasso di positività che, dopo aver sfiorato nei giorni scorsi il 30% è oggi sceso al 21,95%.

Sono 679 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 60 sono in provincia di Imperia, 162 in quella di Savona, 333 a Genova e 124 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 3.093 tamponi, dei quali 432 molecolari e 2.661 antigenici.

In Asl 1 Imperiese tornano a salire ricoverati: oggi sono 34, quattro in più di ieri e sempre uno (come ieri) in terapia intensiva. Cresce anche il dato regionale con le persone ricoverate che sono 430 (+5) delle quali 13 (+1) in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto in regione, nessuno nella nostra provincia. Calano i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 23.209, ovvero 40 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo