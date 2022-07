Coronavirus: aumento dei casi oggi in provincia di Imperia ma in calo di due punti il tasso di positività

Oggi aumenta il numero dei nuovi casi rispetto a ieri ma cala il tasso di positività che è di due punti inferiore a quello di ieri, praticamente stazionario.

Sono 2.349 i nuovi casi, dei quali 306 in provincia di Imperia, 376 in quella di Savona, 1.274 a Genova e 386 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 10.468 tamponi, dei quali 1.325 molecolari e 9.143 antigenici, per un tasso di positività al 22,43%, in calo rispetto a ieri.

In Asl 1 Imperiese lieve calo dei ricoverati: oggi sono 32, uno in meno di ieri e sempre uno (come ieri) in terapia intensiva. Crescono invece su base regionale dove sono 414, ovvero 17 in più di ieri, dei quali 12 (-1) in terapia intensiva.

Oggi si registrano cinque morti in regione, nessuno nella nostra provincia. Sempre in salita i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 23.482, ovvero 254 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo