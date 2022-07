Il cantante Jefeo sceglie la Liguria per il singolo ‘Yolo’: da Bordighera a Isolabona per una nuova hit estiva

La musica di Amici arriva in Liguria con l'ultimo singolo del cantante milanese Jefeo , che sceglie la Riviera di ponente per "YOLO". Girato tra le spiagge di Bordighera e il verde di Isolabona , il videoclip di " YOLO " è un inno internazionale all’estate e alla spensieratezza che farà ballare tutta Italia. YOLO sta per "you only live once" ovvero "si vive una volta sola" ed è questo il messaggio che il rapper vuole trasmettere dopo un periodo di pausa dall'attività discografica.

Oltre alle bellezze di Bordighera, il cantante dell'hinterland milanese ha scelto il Camping delle Rose per numerose scene tra cui quelle girate in piscina, nell'area village e nella terrazza del ristorante. Un sodalizio che è anche una vetrina per la Liguria e per gli operatori turistici. "Un vero onore per il camping, da anni impegnato nella promozione del territorio. Aver ricevuto la prenotazione da parte dei produttori di un giovane talento come Jefeo ci sprona a continuare perseguendo i nostri obiettivi: divertimento, professionalità e innovazione. Questa è inoltre la dimostrazione che i social media aiutano a far conoscere un territorio e le sue bellezze coinvolgendo persone di tutte le età. Siamo certi che saranno molti i giovani a scegliere questo angolo ligure aiutando il settore a riprendersi dopo due anni di grandi difficoltà", commentano dal Camping delle Rose.