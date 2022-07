Perinaldo: nominati dal Sindaco il vice e l'Assessore, saranno Alessandra Regalzi e Alberto Passerone

Il neo Sindaco di Perinaldo, Francesco Guglielmi, ha nominato la nuova Giunta comunale. Alla carica di vice Sindaco, con le deleghe ai Servizi Sociali e alla Scuola, è stata nominata Alessandra Regalzi mentre, Assessore alla Programmazione, rapporti con la Regione, Anci e con la Diocesi sarà Alberto Passerone.

Nel corso del primo Consiglio sono anche stati confermati i due gruppi consiliari. Quello di maggioranza, ‘Insieme per Perinaldo’ vedrà come capogruppo lo stesso Alberto Passerone mentre, per l’opposizione ‘Perinaldo 2.0’ sarà Mauro Agosta.

Sono anche stati convalidati gli eletti, che vedono la composizione del Consiglio (oltre al Sindaco, al suo vice e all’Assessore) anche: Emanuele Paoletti, Marco Mauro, Maurizio Casonato, Marco Laiolo, Selena Biancheri, Mauro Agosta, Andrea Gramagna e Dino Molinari.