Vallecrosia: l’assessore Fazzari replica all’attacco del consigliere di minoranza Perri per la spiaggia 'pet friendly'

L’assessore del Comune di Vallecrosia Antonino Fazzari risponde alle pesanti critiche (QUI) mosse dal consigliere d’opposizione Fabio Perri, in merito al mancato allestimento della spiaggia pubblica riservata pet friendly.

“Leggendo le dichiarazioni del consigliere Perri la mia prima riflessione è stata: dove sarebbe il confine tra lo spirito proposito tanto decantato nelle proprie conclusioni e una aperta critica di presunta cattiva amministrazione? Mi sento in dovere di rispondere, non per fare polemica ma per una corretta informazione alla cittadinanza. Seppure il consigliere Fabio Perri vanta numerosi anni nella vita politica comunale vallecrosina evidenzia purtroppo e sovente, una palese carenza sulla conoscenza delle procedure di carattere amministrativo. Probabilmente giustificato e comprensibile, in ragione del fatto che, non ha avuto il tempo necessario per assimilare i meccanismi dell’amministrazione pubblica nella sua breve esperienza in maggioranza”.

“Andiamo con ordine – prosegue Fazzari - è pur vero che la legge nr. 23 del 2000 art. 4 lett. (i) cita testualmente ‘individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative’ e noi vorremmo fare molto di più ma legalmente. Il consigliere distratto, si sofferma esclusivamente alla lettura della sola normativa regionale, ignorando che esistono norme di attuazione che non passano in deroga all’indirizzo della normativa regionale, per le quali i Comuni devono comunque richiedere regolare concessione per potere attrezzare l’area demaniale individuata, con ombreggianti e strumenti di servizio. Autorizzazione che seppure era stata concessa dal demanio marittimo nel 2015, inspiegabilmente era stata revocata con delibera di Giunta Comunale nr. 13/2017 dall’amministrazione Ferdinando Giordano. Senza conoscere ed entrare nel merito, delle scelte e ragioni della precedente amministrazione, ma sicuramente note al consigliere Perri anche all’epoca sedeva all’opposizione, mi fa piacere che oggi si batta e condivida, il nostro percorso in difesa degli amici quattro zampe”.

“Seppure non sono molto sorpreso delle sue puntuali esternazioni che mi vengono additate – va avanti Fazzari - in quanto al consigliere piace anticipare la campagna elettorale e molte volte con inesattezze giustificate dalla scarsa conoscenza della materia e sopratutto della pratica amministrativa del momento. Appena ci siamo insediati, nell’ambito delle mie deleghe mi sono immediatamente occupato anche di sbloccare il progetto delle tre spiagge a tema, ormai giacente in un cassetto da quasi un decennio per volontà di tutto il Consiglio Comunale che ci ha preceduto. Quindi, rilevato che una delle tre spiagge libere attrezzate, era destinata agli utenti con animali d’affezione, avevamo percorso la strada più logica anche per avere un servizio migliore. In poco meno di un anno e mezzo di duro lavoro amministrativo, siamo riusciti ad avere tre concessioni demaniali destinate alle spiagge libere attrezzate, con durata straordinaria decennale”.

“Purtroppo, le successive vicissitudini della pandemia e la campagna ostativa promossa dal consigliere Perri Fabio, attirando ahimè… con falsi allarmismi anche l’attenzione delle Forze dell’Ordine risolte nel nulla, non ci hanno aiutato e molto probabilmente, disturbato anche l’assegnazione di quest’ultima, nonostante due gare pubbliche opportunamente pubblicizzate e purtroppo incomprese le tante potenzialità del progetto e risolte deserte. Nonostante ciò, non abbiamo desistito e da subito avviato gli incarichi di progettazione e le procedure per un’opportuna variante al PUD, di cui tutta l’opposizione si era astenuta alla sua approvazione in assise, che prevedeva oltre a tutti i miglioramenti e attrezzare per le nostre spiagge pubbliche e in concessione, passeggiata mare e sopratutto equipaggiare opportunamente la spiaggia comunale destinata agli animali d’affezione. Non più di due giorni or sono, tuttavia a stagione più che avanzata per terminare l’iter in tempo utile è giunto il nulla osta di conformità dalla Regione senza veti e modifiche, riconoscendo la bontà della variante di PUD proposta. Caro Consigliere l’attività amministrativa è molto più complessa dal consultare superficialmente un indirizzo regionale, ogni giorno il mio ruolo mi impone ad essere preparato anche perché, i tempi sono cambiati e non è più sufficiente il solo indirizzo politico. Una contezza indispensabile per poter sempre dare risposte con cognizione, ai cittadini e a tutti coloro che sono solo bravi a puntare il dito”.

“Ho molto a cuore gli animali d’affezione – termina Fazzari - e mi scuso con tutti per il forte ritardo dovuto agli imprevisti e iter-burocratico amministrativo in forma corretta per conseguire un risultato nella legalità e nella trasparenza che ci ha sempre distinto, per raggiungere un obiettivo a cui tenevo e che avevamo promesso in campagna elettorale: un servizio migliore e non solo sulle nostre spiagge, poiché, lavorando con programmazione e progettualità, stiamo per raggiungere le giuste premesse per attrezzare anche nuove aree cittadine, già individuate, che potranno essere destinate agli animali d’affezione. Senza alcun fine elettorale da foto in spiaggia pet friendly, condivido con i veri amanti degli animali il mio caro amico Juno, che mi delizia del suo amore e della sua compagnia da ben 13 anni e chi più di noi, ha la consapevolezza di cosa vuol dire prendersi cura di un caro amico di famiglia a quattro zampe”.