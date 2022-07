Ventimiglia: sabato prossimo scatta la 17a edizione di 'Non solo spiaggia - Letteratura sospesa sul mare'

‘Non Solo Spiaggia - Letteratura sospesa sul mare’: la rassegna estiva organizzata dalla SOMS di Grimaldi, è giunta alla sua 17a edizione.

Quest’anno, in collaborazione con la Logoteca di Ventimiglia, vengono organizzati cinque sabati pomeriggio a Grimaldi e due serate domenicali alla Mortola. Si comincia sabato prossimo con Fred Paronuzzi, “De Sel et de Sang”, Ed. Les Arènes. La graphic novel francese dell’anno. Il massacro di Aigues-Mortes narrato in maniera rigorosa e coinvolgente. “Un vrai chef-d’oeuvre” è stato giustamente affermato.

A Grimaldi nel 2010 venne celebrata la “Giornata francoitaliana di riconciliazione della memoria”. È sembrato quanto mai opportuno iniziare la rassegna dando la parola allo sceneggiatore di questo straordinario e coraggioso album.

Incontri successivi:

- sabato 23 luglio. Gianmarco Parodi, “Non tutti gli alberi”

- domenica 24 luglio (Mortola, ore 21). Daniela Cassini, “Lina, partigiana e letterata amica del giovane Calvino”

- sabato 30 luglio. Ico Ferrero, “La guerra di Dino”

- sabato 6 agosto. Enzo Barnabà, “Il Meglio Tempo. 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna”

- domenica 7 agosto (Mortola, ore 21). Mirko Ferretti, “Il Calcio visto da dentro”

- sabato 13 agosto. Alessandro Carassale, “Frontiera Judaica.

Il 6 agosto si potranno ascoltare gli intermezzi musicali della grande violinista Brigitte Autret (già dei Solisti Veneti) la cui presenza onora la rassegna ponentina. Gli incontri del sabato si terranno presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via della Pace a Grimaldi Superiore alle ore 18. Quelli della domenica si terranno alla “Terrazza sul mare” (salendo verso Mortola Superiore, 300 m. dopo il cimitero) alle 21.