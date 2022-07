Coronavirus: numeri in calo oggi in provincia di Imperia, tasso di positività in discesa al 25%

Numeri in calo quest’oggi nella nostra regione e in provincia di Imperia con i nuovi casi che scendono in proporzione ai tamponi e con il tasso di positività in ribasso.

Sono 1.765 i nuovi casi, dei quali 228 in provincia di Imperia, 282 in quella di Savona, 934 a Genova e 317 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 6.843 tamponi, dei quali 919 molecolari e 5.924 antigenici, per un tasso di positività al 25,79%, in netto ribasso rispetto a ieri.

In Asl 1 Imperiese scendono anche i ricoverati: sono 38, tre in meno di ieri e uno (come ieri) in terapia intensiva. Salgono invece i ricoveri su base regionale dove sono 347, ben 21 in più di ieri, dei quali 7 (-1) in terapia intensiva.

Oggi non si registrano morti e, dopo giorni e giorni di salita, per la prima volta calano i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 20.334, ovvero 244 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo