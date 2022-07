Nuovi amministratori locali a capo delle commissioni tematiche di Anci Liguria: c'è l'imperiese Luca Volpe

Le ultime elezioni amministrative hanno determinato cambiamenti nelle amministrazioni locali e, conseguentemente, anche nelle commissioni tematiche di Anci Liguria. L’Ufficio di Presidenza ha dunque provveduto a deliberare nuove nomine per coprire i posti lasciati vacanti.

Sono stati nominati quattro coordinatori di commissioni. Le new entries vanno a rimpiazzare altrettanti amministratori liguri 'decaduti' poiché non si sono ricandidati alle elezioni amministrative di giugno, oppure non sono stati rieletti.

Di seguito, le nomine:

- il sindaco di Mele Mirco Ferrando presiederà la commissione Digitale di Anci Liguria;

- Mario Mascia, assessore del Comune di Genova, guiderà la commissione Urbanistica;

- Luca Volpe, assessore del Comune di Imperia, sarà a capo della commissione Welfare;

- Remo Zaccaria, assessore a Loano, sarà il nuovo coordinatore della commissione Turismo-Promozione.

Ai nuovi coordinatori vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Marco Bucci e del Direttore Pierluigi Vinai, che li incontrerà a brevissimo per pianificare impegni e priorità.

Tutti i coordinatori delle commissioni tematiche di Anci Liguria.