Diano Marina: domani sera in piazza Martiri torna ‘Un mare di pagine’ con Laura Guglielmi

Domani sera alle 21, in piazza Martiri della Libertà davanti al palazzo comunale di Diano Marina, la rassegna letteraria ‘Un mare di pagine’, promossa dall'assessorato alla cultura propone l'incontro gratuito con la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi, che per Morellini Editore ha scritto ‘Lady Constance Lloyd’, biografia della donna che non è stata soltanto la moglie di Oscar Wilde ma anche una intellettuale di spicco della fine del XIX secolo che ha lottato contro i pregiudizi della società maschilista di allora.Una storia d’amore, d’avventura e di coraggio, che ha già riscosso un grosso successo di critica e di pubblico in giro per l'Italia e che giunge a Diano Marina per creare un’occasione di approfondimento e dibattito su temi di grande attualità e interesse.

L'incontro presentato da Marco Vallarino, e organizzato con l'amichevole collaborazione di Loredana Este, sarà vivacizzato dalle letture dell'attore Roberto Guidarini e dalla proiezione di brevi video e foto. Sarà possibile acquistare le copie del libro con la dedica dell'autrice presso il banchetto della libreria Mondadori. Prenotazione del posto a sedere al 331 9968852.