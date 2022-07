Camporosso: per tutta l'estate musica ed il divertimento con l'evento 'Arena Summer Festival'

ARENA SUMMER FESTIVAL è questo il nome del nuovo progetto dell'associazione PINK TIME ideato dal Presidente Maurizio Praticò e dal suo staff in collaborazione con la Città di Camporosso.

«Come già si può intuire dal titolo non sarà solo un concerto ma un vero e proprio festival che coinvolgerà sia l’Arena che il Pala Tenda di Camporosso, la musica ed il divertimento saranno i principali protagonisti dell'evento.

L’Associazione Culturale Pink Time ha creato questa manifestazione per offrire una programmazione che coprirà oltre due mesi, iniziando a luglio e terminando a settembre. Una rassegna che vedrà tra i protagonisti, lo sport, concerti di buona musica, serate di danza latino americana e serate di cabaret e stand-up comedy affiancate da “street food & beverage” di qualità.

Lo start è previsto dal tardo pomeriggio di sabato 9 Luglio 2022 e si andrà avanti fino al mese di settembre che vedrà protagoniste le tradizionali sagre enogastronomiche di Camporosso.

La location principale sarà l’Arena di Bigauda, con l’appoggio logistico del Pala Tenda per alcuni servizi, che l’Amministrazione Comunale di Camporosso, dopo aver visionato il progetto, ha concesso con tanto entusiasmo diventando, così, a tutti gli effetti partner dell'iniziativa».

Gli appuntamenti principali della kermesse saranno:

• SABATO 9 LUGLIO :

“SUMMER CROSS CAMP” by RedField & Hokuto, dalle 17,00 alle 17,45 e dalle 18,00 alle 18,45 saranno disponibili due lezioni gratuite per avvicinarsi al mondo del CrossTraining & FunctionalFitness!

Power-Building, è una combinazione fra Powerlifting, sollevamento di potenza di 3 esercizi fondamentali (Deadlift, Bench Press e Squat) e Bodybuilding che comprende tutto un mondo al suo interno e va a toccare sia la tonificazione, l'ipertrofia, la tonificazione e la propriocezione corporea del gesto. Sarete sempre seguiti con un programma basato sulla Vostra Persona.

Le lezioni saranno prenotabili tramite WhatsApp al numero 3405942617 o direttamente sul posto (dal mattino ci sarà un tabellone presso il Palabigauda dove si potrà scrivere il proprio nome per prenotarsi).

Le lezioni saranno adatte a tutti, a partire dai principianti che non hanno mai fatto attività fisica, fino ad arrivare a chi si allena già da tanto e vuole farsi un WOD in compagnia prima di accedere alla zona ristoro, dove, fino a serata inoltrata, sarà possibile mangiare, bere e divertirsi!!!

• SABATO 16 e DOMENICA 17 LUGLIO* :

“SHOCK’ METAL FEST 2022” a cura di Shock Events Agency e Bagana Music, con la grande collaborazione del Comune di Camporosso, sono orgogliose di comunicarvi che in data 16 e 17 Luglio il Palabigauda e l’Arena di Bigauda di Camporosso (IM) aprirà i suoi cancelli alla seconda edizione dello Shock’ Metal Fest, festival dedicato alla scena Hard Rock il giorno 16 ed a quella Heavy/Thrash Metal il giorno 17, con una carrellata di 9 band internazionali suddivisa nelle due giornate.

Per informazioni e biglietti visitare il sito www.shockmetalfest.it

• GIOVEDÌ 21 LUGLIO :

“CARIBBEAN DJ NIGHT” dalle 18,00 fino a tarda serata saranno di scena alcuni tra i migliori Dj di musica latino americana sia della Riviera italiana che di quella francese tra cui Dj ANAEL, Dj BISCOCHITO, Dj ENZO, Dj FRANCESCO, Dj JEREMIE, Dj LUISITO tutti riuniti per una serata unica all’insegna della danza e del divertimento.

Serata con ingresso a pagamento: BIGLIETTO 12€ con consumazione*.

INGRESSO LIBERO per i minori di anni 14 (solo accompagnati).

*Ai minori di anni 18 non verranno servite bevande alcoliche.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3493105105 (anche via WhatsApp).

• VENERDÌ 22 LUGLIO :

ROCCO BARBARO in “MENEFOTTO” in collaborazione con l’Ass. Liber theatrum di Ventimiglia.

Lo spettacolo racconta in tono ironico l’esperienza di emigrante calabrese di Rocco Barbaro, brillante autore ed interprete, alle prese con la stressante realtà milanese, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente.

Il suo umorismo infatti ricorda quello di altri attori dell’area milanese che hanno fatto scuola come Dario Fo, Giorgio Gaber o Paolo Rossi, comici della parola più che del gesto o della mimica, ricavando il proprio successo dall’interpretazione, in diversi stili, di ciò che avviene nella società. Rocco Barbaro in chiave ironica e con un retrogusto amaro rappresenta il fenomeno dell’emigrazione dei meridionali verso il nord Italia. Uno spettacolo in parte autobiografico. Rocco arriva a Milano dove a causa della sua somiglianza con Michele Placido è costretto a fare ”l’attore famoso“, mettendo in luce i classici stereotipi a cui è inevitabilmente legata l’Italia settentrionale, con il filtro della sua ironia fredda e lucida.

L’emigrato, nella sua ansia di integrazione, abbraccia ogni teorema, compreso quello per cui a Milano un giornale che esce al pomeriggio con le notizie del mattino si chiama “La Notte”. Da qui si snodano una fitta serie di divertentissime parodie, dalla Milano miraggio e delusione, che apre all’Europa e chiude all’Alfa, al consumatore stressato dal 3x2 e dalla pubblicità, per giungere agli attori alle prese con il famoso metodo Stanislavskij. Proprio nelle appassionate dediche a Milano, miraggio e delusione a un tempo, Rocco Barbaro esprime al massimo le sue potenzialità comiche.“Mio padre mi diceva sempre tu vai alle medie, poi da lì chiedi”. Il calabrese Barbaro proporrà la sua comicità fulminante, capace di spiazzare il pubblico senza toni urlati, sfruttando solo la sua genialità spontanea.

Lo spettacolo, con ingresso a pagamento, avrà inizio alle ore 21,30, l’area ristoro, ad ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 18,00.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3386273449 (anche via WhatsApp).

• GIOVEDÌ 28 LUGLIO e GIOVEDÌ 4 AGOSTO :

“CABARET COMEDY NIGHT” in collaborazione con l’Ass. Liber theatrum di Ventimiglia e l’Accademia del Comico di Milano.

Due serate di cabaret concepite come uno show di intrattenimento. Con la conduzione di Diego Cajelli e l’apporto musicale di Edoardo Castelli, il primo autore di Zelig, cabarettista e docente dell’Accademia del Comico, il secondo musicista e spalla di Cajelli.

Uno show ricco, musicale, con sigle, canzoni e interazioni con le esibizioni dei migliori comici dell’Academia del Comico.

Giovedì 28 luglio saranno in scena Rudi Segalini, Gregory Ferraro e Chiara Cherubini.

A chiudere la serata come Special Guest sarà il celebre Daniele Raco.

Giovedì 4 agosto saranno in scena Daniela Carta, Marco Leoni, Riccardo Balatti, Davide Chiari e Stefano Borghetti.

A chiudere la serata come Special Guest sarà il celebre Andrea Carlini.

Gli spettacoli, con ingresso a pagamento, avranno inizio alle ore 21,30, l’area ristoro, ad ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 18,00.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3386273449 (anche via WhatsApp).

• SABATO 6 AGOSTO :

“KILLER QUEEN - Official Italian QUEEN Performers”.

Lo spettacolo dei Killer Queen è incentrato sull’esecuzione ‘live’ di un vasto e sempre aggiornato repertorio di musica dei Queen.

È questo da sempre lo spettacolo ‘principe’ dei Killer Queen, che li ha fatti conoscere ed apprezzare in Italia ed in Europa, regalando loro anche l’opportunità di suonare oltreoceano.

I Killer Queen sono la prima cover band dei Queen in Europa.

Nati nel 1995 dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italian Queen fan club) come "tribute band ufficiale" per l'Italia.

Da allora sono stati più di 1.000 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati.

I Killer Queen propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo proposto. Scelta molto apprezzata dai fan, della quale vanno molto fieri, che li ha totalmente contraddistinti negli anni da ogni altro tributo.

Da Marzo 2012 si fa più stretto il legame con il mondo Queen quando suonano come band di Kerry Ellis, che successivamente ritorna in Italia per un tour acustico con Brian May, suo produttore.

Il 1 giugno 2015 la band viene ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen.



Il concerto, con ingresso a pagamento, avrà inizio alle ore 21,30, l’area ristoro, ad ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 18,00.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri +39 3356905248 e +39 3896026086 (anche via WhatsApp).

• GIOVEDÌ 11 AGOSTO :

“CARIBBEAN DJ NIGHT – PART II” dalle 18,00 fino a tarda serata saranno di scena alcuni tra i migliori Dj della scena musicale latino americana. Special Guest l’Artista Fabrizio Zoro direttore e fondatore de La Maxima 79, resident sarà Dj FRANCESCO.

Una notte veramente speciale all’insegna delle sonorità caraibiche e sud americane.

Serata con ingresso a pagamento: BIGLIETTO 12€ con consumazione*.

INGRESSO LIBERO per i minori di anni 14 (solo accompagnati).

*Ai minori di anni 18 non verranno servite bevande alcoliche.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3493105105 (anche via WhatsApp).

• VENERDÌ 19 AGOSTO :

“IF – PINK FLOYD Tribute Band”.

Lo spettacolo IF sottolinea l’aspetto “live”: ove possibile l’uso di telecamere fisse e mobili arricchisce la proiezione con immagini vive e realistiche, unitamente ad un’esecuzione “vera” e rigorosamente “dal vivo”, per aderire totalmente al primordiale istinto di improvvisazione tipico degli anni sessanta e settanta, con un filo conduttore esecutivo ben chiaro e sottoscritto: nulla è lasciato al caso.

Spesso lo show assume connotazioni audiovisive precise, creando veri e propri “format” studiati per ogni specifico evento, come ad esempio “The Pink Floyd Story”, “Gli anni '60-'70”, “Il quarantennale di Dark Side of the Moon”, o storie del tutto inedite.



Il concerto, con ingresso a pagamento, avrà inizio alle ore 21,30, l’area ristoro, ad ingresso gratuito, sarà aperta dalle ore 18,00.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri +39 3356905248 e +39 3896026086 (anche via WhatsApp).

• SABATO 27 AGOSTO :

EVENTO A SORPRESA dalle 18,00 fino a tarda serata.

Buona musica e buona cucina e tanto divertimento in una serata per festeggiare in una notte di mezza estate.

Serata a ingresso libero.

Per informazioni chiamare i numeri +39 3356905248 e +39 3896026086 (anche via WhatsApp).

• SABATO 3 SETTEMBRE* :

“7° SERATA CALABRESE – SAGRA DELLO STOCCO” dalle 19,00 fino a tarda serata.

Cucina, risate e tarantella.

Serata a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3351512747 (anche via WhatsApp) oppure scrivere alla mail prolococamporosso@gmail.com

• DOMENICA 18 SETTEMBRE* :

“60° SAGRA DEI BARBAGIUAI” dalle 14,30 in poi.

Torna per la sessantesima volta l'imperdibile "Sagra dei Barbagiuai, dalle 14,30 in poi potrete gustare il saporito piatto tradizionale della Val Nervia vero e proprio "cibo di strada" del Ponente Ligure preparato sul momento per Voi.

Ingresso libero.

Per informazioni chiamare il numero +39 3355393500 (anche via WhatsApp).

• DOMENICA 25 SETTEMBRE* :

“4° FESTA DELLA LUMACA DELLA VAL NERVIA” dalle 12,30 in poi.

lumache, ma non solo...

Ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 3351512747 (anche via WhatsApp) oppure scrivere alla mail prolococamporosso@gmail.com

Come funziona l'INGRESSO all'ARENA SUMMER FESTIVAL?

È molto semplice, ci sono queste 2 tipologie di biglietti per le serate con ingresso a pagamento (N.B. sono escluse da queste tipologie di prezzo le serate del 16, 17, 21 Luglio e 11 Agosto):

• BIGLIETTO INTERO da 10€ che ti permetterà l'accesso all’area spettacolo dell'ARENA SUMMER FESTIVAL.

• BIGLIETTO RIDOTTO da 8€ (per bambini dai 6 ai 12 anni) che ti permetterà l'accesso all’area spettacolo dell'ARENA SUMMER FESTIVAL.

INGRESSO LIBERO per i minori di anni 6.

Ed ecco che cosa troverete a deliziarvi nell'Area Ristoro Food & Beverages:

• Bar della Piazza di Camporosso (IM)

• LA FATA CONSANI di Camporosso e Ventimiglia (IM)

• Birrificio Artigianale della GRANDA di Lagnasco (CN)

Una prima edizione di un nuovo format che si spera possa diventare, nel tempo, un grande evento e appuntamento fisso non solo per tutti gli amanti della buona musica, dello spettacoli e del buon cibo ma anche un happening che dia a tutti l'occasione di passare del tempo all'insegna del divertimento.

Allestimenti tecnici curati da:

• VAMA. Service, Servizi per lo Spettacolo - Vallecrosia

La PinkTime ringrazia l'Amministrazione di Camporosso per la disponibilità e la preziosa collaborazione e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

Potrete trovare aggiornamenti e news sull'evento nella pagina facebook dedicata:

http://www.facebook.com/arenainfesta/ e nella pagina facebook dell'associazione: http://www.facebook.com/pinktimemusic/

*le date contrassegnate dall’asterisco rientrano, come da accordi con l’Amministrazione Comunale di Camporosso, nel cartellone dell’ARENA SUMMER FESTIVAL ma non sono organizzate dall’Ass. Cult. PINK TIME.