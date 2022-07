Bordighera: con la prima serata dedicata al cinema all’aperto al via anche il punto ristoro - food truck

Ha iniziato la propria attività lunedì 4 luglio, in concomitanza con la prima serata dedicata al cinema all’aperto, il punto ristoro - food truck presso i giardini Lowe di Bordighera: un nuovo servizio, voluto dell’Amministrazione, rivolto agli spettatori del ricco calendario di spettacoli che per tutta l’estate animeranno lo spazio verde di via Vittorio Veneto.

“E’ un bell’esempio di quello che pubblico e privato possono realizzare insieme. Abbiamo infatti creato una interessante opportunità imprenditoriale e nello stesso tempo offriamo a cittadini e ospiti la possibilità di una piacevole pausa, che sono certa sarà apprezzata. Vi aspettiamo!” è il commento dell’Assessore Melina Rodà.

Come previsto dal bando di rilascio della concessione, il punto ristoro sarà aperto in concomitanza degli eventi in programma nel parco cittadino nella stagione estiva 2022 (ad eccezione delle serate del 13, 28, 29 e 30 luglio); a discrezione del concessionario il servizio potrà poi essere fornito in tutte le altre giornate comprese nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto, per un minimo di 4 ore giornaliere.