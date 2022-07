Lieve incidente stradale, questa mattina poco prima delle 13 all’altezza della barriera autostradale di Ventimiglia.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, che ha provocato il ferimento di due persone, entrambe a bordo di una moto che si è scontrata con un camion. Uno dei due è stato portato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Pietra Ligure. L'altro, meno grave, in codice giallo a Sanremo.

Il traffico ha subito lievi rallentamenti.