Sanremo: 51 mucche senz'acqua a Monte Bignone, ieri i Vigili del Fuoco hanno portato 15mila litri

Anche il bestiame inizia a soffrire la sete e la conferma è arrivata ieri da Monte Bignone, dove si trova da tanti anni una azienda agricola che, tra gli altri, può anche contare su ben 51 mucche.

Il proprietario dell’azienda, rimasto senz’acqua, ha chiesto aiuto e, attraverso alcuni conoscenti e l’Asl, hanno preso contatto con il Comune di Bajardo, anche se insiste sul territorio comunale di Sanremo, a pochi metri da quello di Ceriana.

Il Sindaco, Remo Moraglia, costatata la situazione, ha preso in mano la situazione e ha chiesto aiuto alla Prefettura, inviando una Pec. Dal palazzo del Governo è subito partita la richiesta ai Vigili del Fuoco, che hanno inviato un’autobotte con 15mila litri, che serviranno ai bovini per circa una settimana.

Servono infatti circa 2.000 litri al giorno per dare da bere alle mucche dell’azienda, in un’estate caldissima e che, di fatto è appena all’inizio. I problemi idrici, quindi, continuano ad aumentare, in attesa della conferma dello stato di calamità naturale, che verrà chiesto dalla Regione.