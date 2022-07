Sanremo: sistemata la ringhiera, ma la spiaggetta e il belvedere di Bussana Mare sono ancora off limits (Foto)

L’area è stata sistemata così come il verde e la ringhiera, ma l’accesso al mare è ancora impossibile. Da Bussana arriva alla nostra redazione la protesta dei residenti per la situazione della spiaggetta rocciosa e del belvedere a piovente sul mare vicino alla zona dei Torchi, uno degli angoli più amati del litorale per la sua tranquillità e per l’immersione in un piccolo spicchio di mare quasi del tutto incontaminato.

La nuova ringhiera, infatti, ospita anche alcune transenne che sbarrano l’accesso al mare, evidentemente considerato non sicuro e al momento inagibile. All’ingresso del piccolo belvedere con le panchine, inoltre, si trova un cancellato in metallo che chiude in parte l’accesso. È un divietò di accesso o solo una dimenticanza? La zona è accessibile o no?

Il risultato è che l’area è stata sistemata ma non è fruibile tra lo stupore dei 'bussanelli' e dei tanti turisti che la frequentano.