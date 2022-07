Giovanni Toti è il quarto governatore più amato in Italia: “Risultato frutto del grande lavoro”

“Altri sentono il peso del “governo”, Giovanni Toti no. Il gradimento del presidente della Liguria è in continua ascesa tra i liguri. La ricerca del Sole 24 Ore lo vede al quarto posto nella classifica dei governatori più amati, ma soprattutto rileva un consenso dei cittadini ancora in crescita rispetto a due anni fa, un ulteriore 5% che si aggiunge a quel già straordinario 56% del giorno dell'ultima elezione”.

Con queste parole la Lista Toti Liguria commenta il risultato pubblicato da Il Sole 24 Ore che mostra l'ascesa del gradimento del governatore ligure Giovanni Toti.

“La migliore risposta, che peraltro conferma l'esito delle elezioni appena svolte, a quanti provano invano a proporre narrazioni diverse circa il buon governo della Liguria - aggiungono dalla Lista - un risultato frutto del grande lavoro del presidente Toti e di classi dirigenti serie, preparate, pragmatiche, refrattarie agli slogan e alle ricette semplicistiche senza inseguire il consenso facile, quello dei social, ma quello vero, che si costruisce giorno per giorno con capacità di decisione e cultura di governo. Sempre più fieri del nostro presidente e del suo operato, avanti così”.