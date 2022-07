Imperia. sabato prossimo ritorna il Giraparasio con una visita a Palazzo Guarneri

Con il primo appuntamento di luglio ritorna il Giraparasio a Imperia.

“Un incontro speciale – spiega Simona Gazzano, Presidente Circolo Parasio ODV -. Siamo invitati a Palazzo Guarneri da una Regina, Elisabetta Farnese. L'appuntamento è davanti al Duomo di San Maurizio per le ore 21 di sabato 9 luglio. Questa volta la visita è soprattutto incentrata su Palazzo Guarneri, senza tralasciare di raccontare la storia di Porto Maurizio e del borgo del Parasio, una delle realtà storiche più interessanti del Ponente ligure. L'evento è in collaborazione con l'associazione culturale 'Cumpagnia de l'Urivu' (Compagnia dell'Olivo). Ci vediamo sabato 9 luglio alle ore 21 davanti al Duomo di San Maurizio. Obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni chiamare ‪3316992009 (Enzo)”.