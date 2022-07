Sanremo: situazione dei rifiuti in città, Liliana si accoda alle lamentele di altri lettori

Gentile Redazione,

mi accodo alle lamentele dei vostri lettori sulla raccolta della spazzatura a Sanremo. A fronte di una tassa sempre più cara abbiamo spazzatura sparsa per le strade, uffici amministrativi di Amaie che non rispondono, responsabili del personale irreperibili ed operatori che sembrano autogestiti e non adatti a svolgere lavori notturni nel rispetto del riposo degli utenti.

In via Nuvoloni e corso Inglesi sono mesi che i marciapiedi non vengono puliti con l'effetto di un accumulo di foglie secche e plastiche su cui è possibile scivolare. Per una tassa rifiuti così cara ci si aspetta di ricevere un servizio e non un disagio.