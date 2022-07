Sanremo: differenziata o no il problema dei rifiuti abbandonati non cala, il pensiero di un lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Marco, ci ha scritto per far notare che il problema della spazzatura non accenna a diminuire, da quando c'è il sistema della differenziata:

“A fronte della speranza di veder diminuire il costo della Tari, ormai tramontata definitivamente, ci siamo ritrovati ad avere un esercito di operatori ecologici, con relativa imponente flotta di mezzi che, come possiamo vedere, non servono a risolvere i problemi. L'inciviltà va punita, ma ci vorrebbe la volontà del comune per farlo, cosa che ad oggi non mi sembra sia nelle priorità. Nel frattempo dalla Pigna , passando per il centro e arrivando fino alle frazioni, continueremo a passeggiare tra l'immondizia”