Il tennista russo Danil Medvedev escluso da Wimbledon si concede un pranzo a base di pesce a Sanremo (Foto)

Assente forzato a Wimbledon per il ‘ban’ imposto dalla Gran Bretagna agli atleti russi, il tennista Danil Medvedev ha fatto ieri capolino a Sanremo.

In questi giorni sta trascorrendo un periodo di vacanza in Costa Azzurra, tra allenamenti in vista dei tornei americani e qualche partita di golf, ma ovviamente cerca anche di rilassarsi.

E ieri è stato a Sanremo, dove si è fermato a mangiare al ‘Flipper’ di corso Mombello. Gamberi di Sanremo e pesce locale ma, al transito di un fan che lo ha riconosciuto, si è messo in posa per una foto.