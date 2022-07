Ventimiglia: 'Padre e figlio insieme per l'arte', al via l'esposizione di Andrea ed Enzo Iorio

Padre e figlio insieme per l’Arte. Questo lo slogan che fotografa al meglio l’esposizione dei due artisti ventimigliesi che è visitabile nella centralissima via Aprosio trasformata da pochi mesi in un accogliente percorso pedonale e cornice per eventi culturali e artistici.

Enzo Iorio espone i suoi ultimi lavori di pittura dedicati alla Venere dei Balzi Rossi, mentre Andrea Iorio porta in strada la celebre serie dei Colossi già esposta in Polonia e nel Principato di Monaco. Le opere saranno visibili fino alle 19 di oggi.