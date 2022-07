Per l’estate torna la ruota panoramica a Sanremo: sarà installata sulla passeggiata Salvo D’Acquisto

Per l’estate 2022 a Sanremo torna la ruota panoramica. La giunta matuziana ha dato l’ok all’installazione che quest’anno non sarà più a Pian di Nave, ma sulla passeggiata Salvo D’Acquisto. Un trasloco forzato per via del palco che ospiterà i concerti di Comune e UnoEnergy di fianco a Santa Tecla.

La ruota sorgerà vicino all’area giochi per i bambini per un’offerta di intrattenimento completa a disposizione dei turisti e una spettacolare vista dall’alto sulla città e sul porto. Ottenuto il ‘sì’ della giunta, nei prossimi giorni la ditta incaricata inizierà con i lavori e la ruota sarà poi a disposizione di residenti e turisti per tutta l’estate.