Il giovane camporossino Luca Pelaia stella nascente del balletto classico (foto)

Tournée in Australia, Nuova Zelanda e Spagna che lo impegneranno sino a febbraio 2023 con la compagnia Saint Petersburg Ballet per un totale di 110 spettacoli di balletto classico ricoprendo ruoli di Corpo di Ballo e di Solista ne ‘La bella addormentata’, ‘Il lago dei cigni’, ‘Giselle’ e ‘Lo Schiaccianoci’.



Si tratta del 20enne camporossino Luca Pelaia che, ad iniziare dall’età di 11 anni, ha praticato danza classica, contemporanea e moderna presso alcune scuole amatoriali del territorio fino ad arrivare al conferimento del diploma di ballerino professionista il 6 giugno scorso presso l’Accademia Ucraina di Balletto di Milano diretta da Caterina Calvino Prina.



Luca ha bruciato molte tappe nel corso di questi suoi 9 anni di intenso lavoro tra cui l’aver ricoperto ruoli importanti interpretati durante lo studio accademico presso il Teatro Arcimboldi e l’Ecoteatro di Milano. Non sono mancati gli stage di alto livello (uno su tutti è stato ‘Ondance’, un evento di danza organizzato da Roberto Bolle svoltosi a Milano) fino alla vittoria del primo posto in contest di improvvisazione in danza contemporanea durante il campus Alto Jonio Dance che gli ha fruttato una borsa di studio al 100% per studiare a New York nel 2019.

Anche la televisione francese si è accorta di Luca: nell’agosto 2020 (presso Marsiglia) e a ottobre 2021 (presso Parigi) ha ballato nel Corpo di Ballo per lo show televisivo francese ‘Prodiges’ in onda su canale France 2.



L’augurio dei suoi concittadini (e nel giorno del suo compleanno, oggi, 2 luglio 2002) è quello di continuare sempre così con il vento in poppa!