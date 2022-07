Lucinasco: domani secondo appuntamento con la rassegna 'Concerti sul Lago', c'è la 'OpenOrchestra'

Dopo il debutto con la Piccola Orchestra San Giorgio di Cervo, che ha riscosso calorosi applausi dal numeroso e attento pubblico, la Rassegna musicale organizzata dall’associazione Nardini in collaborazione con il Parroco Don Stefano Mautone e la parrocchia di Lucinasco, propone un nuovo appuntamento nella Chiesa dei SS. Stefano e Antonino, nell’antico borgo.

Sarà anche possibile visitare il museo intitolato a Lazzaro Acquarone, composto da tre sezioni: la sezione sacra, che comprende oltre alla Chiesa della Maddalena, monumento nazionale, una raccolta di opere scultoree e pittoriche dalla fine del '400 al 1800; la casa contadina che ripropone un'abitazione di fine '800, con utensili e mobilio in uso comune in quel periodo; sezione etnografica, che comprende un frantoio d'epoca e la raccolta di utensili e attrezzi della vita contadina e artigiana ottocentesca.

Domani protagonista della serata sarà l’OpenOrchestra. Diretta da Marco Reghezza e nata ad Imperia nel 2011, è composta da giovani esecutori affiancati ad altri di età più avanzata, capaci di unirsi al meglio nel momento dell'intreccio musicale (l'Open suona utilizzando partiture dalle 8 a 12 linee melodiche indipendenti). L'Orchestra vuole essere un momento di condivisione dell'arte e di crescita per i giovani, con l’opportunità, inoltre, per tutti i componenti di cimentarsi con esperienze come la composizione, la trascrizione dei brani e la conduzione dell'orchestra stessa sotto la guida del direttore. Queste possibilità hanno originato il nome del gruppo, OpenOrchestra, ensemble che non obbliga il singolo a rivestire solo ed esclusivamente la figura dell’esecutore, ma che potenzia le sue competenze con una molteplicità di esperienze musicali che arricchiscono sia la persona sia il musicista.

Attualmente i violini son affidati al prof. Salvatore Burgio e i flauti ad Antonella Bini, flautista di Genova tra le più importanti del panorama italiano. L'orchestra ha inoltre presentato brani in prima esecuzione assoluta.

Nel corso della serata si potranno ascoltare compositori classici, come Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, Mascagni. Nella seconda parte del concerto,la direzione del brano di A. Vivaldi, è affidata ad Alessandro Paterno (Liceo Musicale “Bruno” Albenga) e vedrà come solista la Prof. Marina Giribaldi. Come sempre il concerto si chiuderà con l’esecuzione dell’Inno alla gioia di L. van Beethoven.

Il prossimo appuntamento con la Rassegna Concerti sul lago è per domenica 24 luglio alle 16, alla Chiesa della Maddalena, con l’ensemble ‘Il Giardino Antico’, composto da flauto, mandolino, violoncello e clavicembalo, che proporrà un originale repertorio legato al periodo barocco. Il tutto impreziosito da Letture a cura del Teatro dell’Albero ed esposizione di copie ad olio di opere del ’600 realizzate dagli alunni del corso di Arti Figurative del Liceo Artistico di Imperia.