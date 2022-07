Bordighera: da metà luglio mostra ‘Peace of Mind’ a cura dell’associazione Young Art Hunters

L’associazione Young Art Hunters, da sempre impegnata nella promozione dell’arte giovane ed emergente, presenta ‘Peace of Mind’, la sua prima mostra in trasferta nella città di Bordighera.



"La mostra vuole offrirsi come trampolino per le nuove leve dell’arte contemporanea, si propone di mettere in contatto artisti con collezionisti e amanti dell’arte per poterli aggiornare sulle nuove tendenze artistiche, dando una ventata d’aria fresca al panorama artistico attuale. La location, scelta ad hoc per l’evento, diviene palcoscenico, regalando un piacevole percorso attraverso le diverse tecniche artistiche. Le grandi finestre e la cura per il dettaglio completano l’esposizione divenendo parte integrante e fondamentale dell’esperienza. ‘Peace of Mind’ si compone di quattordici opere di artisti italiani ed internazionali, un vero e proprio viaggio attraverso le tecniche più diverse se pur unite dallo stesso Fil Rouge. L'arte costruisce ricordi piacevoli e sensazioni genuine, facendo riposare la mente e riflettere su ciò che possiamo percepire. Da questa frase si scopre il motore della nuova mostra firmata Young Art Hunters. La pace dei sensi é uno spazio armonioso dove le opere rivestono le pareti come finestre affacciate su una nuova aria, colma di linfa fresca. Accolti dal mare si entra in una dimensione che attrae vista e tatto, con una selezione accurata di dipinti evocativi, di fotografie introspettive, di sculture organiche fino ad arrivare alla incisiva street art. L'esibizione é un percorso di concentrazione sull'essenza, un momento di ritrovo per il benessere fisico e mentale. La mostra continua il ciclo di mostre dedicato alle giovani promesse dell’arte, sempre pronte a rispondere agli interrogativi contemporanei della società odierna".



‘Peace of Mind’ sarà visitabile dal 16 al 30 luglio 2022. Da lunedì a domenica con orario continuato. Ingresso libero. La mostra è a cura di YAH - Young Art Hunters in collaborazione con l’Hotel Piccolo Lido.



Gli artisti: Riccardo Bandiera Paolo Gila Niccolò Misrachi Elia Panori Gabriele Scanziani Irene Vesentini Tamar Yogev