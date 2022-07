Taggia: guasto elettrico e fuga di gas in un condominio di palazzo Spinola, evacuate 8 famiglie (Foto)

Otto alloggi evacuati per una quindicina di persone in totale, da oggi pomeriggio in un condominio di piazza Spinola a Taggia per una fuga di gas, probabilmente causata da un guasto elettrico.

L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno chiamato i Vigili del Fuoco, prontamente accorsi sul posto. I pompieri hanno spento un principio di incendio e, insieme ai tecnici del gas sono alla ricerca della perdita.

Nel frattempo sono stati evacuati i residenti e, sul posto, è arrivato il vice Sindaco di Taggia Espedito Longobardi, insieme agli Assessori Laura Cane e Lucio Cava. Ora sono in corso le verifiche tecniche per evitare che i residenti debbano trascorrere fuori casa la notte.

Il Comune, anche attraverso il Sindaco che è in vacanza ma sta seguendo l’evolversi della vicenda, ha già attivato i servizi sociali per trovare una sistemazione agli eventuali sfollati. La decisione su un eventuale rientro a casa in serata verrà presa a breve. In caso contrario sarà trovato un albergo dove sistemarli.