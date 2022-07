Bordighera: dopo l'incendio della scuola di via Napoli dove andranno i bambini dell'asilo il prossimo anno?

Come verrà organizzato l’anno scolastico 2022/2023 per i bimbi della Scuola dell’Infanzia a Bordighera dopo l’incendio al costruendo asilo di via Napoli? Lecita la domanda, visto che da alcuni giorni circola insistentemente la voce secondo la quale il Comune avrebbe dato disdetta per l’utilizzo di ‘Villa Palmizi’ dove hanno frequentato fino all’anno appena trascorso, parte dei bimbi (gli altri erano all’asilo vicino a quello in costruzione).

La disdetta sarebbe stata data proprio perché entro l’inizio del nuovo anno sarebbe stato inaugurato il nuovo asilo e, ovviamente, la direzione di ‘Villa Palmizi’ avrebbe preso altri impegni e, quindi, diventerebbe inutilizzabile per il comune. Difficile, al momento, capire come poter districare una matassa davvero difficile per l’amministrazione comunale tenendo conto che, salvo miracoli, i lavori non potranno ripartire prima di mesi e termineranno (se non ci saranno particolari ostacoli) non prima di due o tre anni.

Le tempistiche sono particolarmente lunghe, visto che serviranno perizie per capire innanzi tutto le motivazioni del rogo. E poi bisognerà capire se ci sono e di chi sono le responsabilità, il tutto a scopi assicurativi. Bisognerà capire, una volta scoperte cause e responsabilità, in quali termini la compagnia rifonderà l’associazione di imprese che gestiva i lavori. Difficilmente l’assicurazione potrà coprire il 100% degli importi per la sistemazione totale. Potrebbe arrivare alla totalità del lavoro, ma servirà capire i danni dell’intera struttura.

Il calore, infatti, oltre ad aver compromesso tutti gli impianti (idraulico, elettrico e antincendio) potrebbe aver creato danni al resto della struttura. Ma non solo, perché anche l’acqua utilizzata per lo spegnimento potrebbe aver apportato problemi. Quindi dovrà essere fatta la verifica sismica della struttura così come la conformità del cemento armato che la sostiene. A seconda dei danni che saranno riscontrati, quindi, prima che i bambini possano entrare serviranno alcuni anni.

Una pessima notizia per la città, che va a confermare le parole preoccupate del Sindaco Ingenito, che aveva definito una vera e propria tragedia per Bordighera. Sul piatto ci sono anche problemi di liquidità, soldi che lo ricordiamo aveva messo il Comune (circa 5 milioni). Bisognerà smontare e smaltire quanto distrutto dal fuoco e tutto spetta alla ditta che ha in appalto i lavori.

Tornando al discorso di ‘Villa Palmizi’ bisognerà capire se il Comune potrà fare retromarcia e tornare a utilizzare la sede degli ultimi anni. Altrimenti ci sarà una sola possibilità, quella di noleggiare dei container da sistemare alla Spianata del Capo. Una soluzione che sarebbe sicuramente osteggiata dai più ma che era stata utilizzata con successo alcuni anni fa a Sanremo, per consentire i lavoro alla scuola ‘Giovanni Pascoli’. Andando verso questa soluzione il problema risiederebbe nei tempi per farli arrivare, oltre al costo (si parla di circa 250mila euro l’anno).

Bocche cucite sulle cause dell’incendio, visto che i tecnici stanno eseguendo le opportune verifiche. Nessuna ipotesi viene scartata, anche se non viene considerata quella del dolo. Inneschi non ne sono stati trovati e, quindi, le cause potrebbero essere diverse, dal corto circuito all’atto imprudente. Con il caldo estremo di questi giorni, qualsiasi cosa potrebbe aver creato la scintilla che poi ha alimentato le fiamme.

L’Amministrazione, al momento, è purtroppo ‘spettatore’ della situazione asilo di via Napoli, visto che tutto dipende dalle perizie, dalle assicurazioni e dalla ditta che stava eseguendo i lavori.