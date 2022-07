Sanremo: pronti i primi interventi per la riapertura della tribuna allo stadio ‘Comunale’, affidati i lavori anti incendio

Lo stadio ‘Comunale’ a mezzo servizio deve essere solo un lontano ricordo e, per la stagione 2022/2023, la Sanremese dovrà avere a disposizione la propria ‘casa’ al completo.



Per questo il Comune ha predisposto per l’estate i lavori utili alla riapertura completa della tribuna, chiusa durante l’ultima stagione per i noti problemi strutturali. Il primo intervento pronto a partire è quello per l’adeguamento anti incendio, un importante lavoro da circa 120 mila euro affidato alla ditta sanremese ‘Coedife’.

Grazie all’anti incendio e agli altri lavori strutturali previsti il ‘Comunale’ potrà essere nuovamente agibile nella sua totalità; al momento, infatti, la capienza massima è ridotta a 1.250 spettatori nella sola gradinata (800 posti per il pubblico di casa e 450 nel settore ospiti).