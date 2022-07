Sanremo: dopo 36 anni di lavoro ultima timbratura in Comune per Carmelo Cucinotta: da domani in pensione (Foto)

Carmelo Cucinotta, ricorda con emozione i suoi 36 anni trascorsi alle dipendenze del Comune di Sanremo. Aveva iniziato nel 1986 come operaio muratore, distinguendosi per disponibilità, professionalità e tanta simpatia.

Un punto di riferimento per l'amministrazione comunale per risolvere tutte quelle opere di piccola manutenzione, che purtroppo nascono ogni giorno in una grande città come Sanremo. Responsabilità di lavoro che Cucinotta, ha sempre affrontato con grande impegno per amore di Sanremo e dei suoi abitanti. Da operaio a coordinatore degli operai dei fabbricati e successivamente sotto l'amministrazione del Sindaco Biancheri, coordinatore degli operai del turismo, viabilità e piccola manutenzione delle scuole.

Cucinotta, prima di andare in pensione, ha salutato colleghi, amici, dirigenti e assessori, con un grande brindisi nella sala degli specchi. Fra i tanti regali ricevuti, che hanno testimoniato al neo pensionato oltre ai sentimenti di stima, riconoscenza ed affetto dei colleghi, un orologio e un attrezzo professionale da lavoro. Il Sindaco Alberto Biancheri, ha voluto salutare personalmente Cucinotta Carmelo, per il lavoro che ha svolto in questi anni con grande impegno, dedizione e tanta disponibilià, ai numerosi compiti assegnati.

Al neo-pensionato Carmelo Cucinotta, giungano anche da Sanremo News gli auguri per la meritata pensione, anche se siamo siamo convinti che con la sua dinamicità e altruismo, sentiremo ancora parlare di Carmelo Cucinotta come presidente dell'associazione 'Cyclopes' che raggruppa i siciliani della provincia.