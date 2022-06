Sanremo: è morta la vice presidente della società ippica Magdra Bruzzone, il cordoglio

La Società Ippica Sanremo esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della vicepresidente Magda Bruzzone. La dirigente aveva 56 anni.

Lascia il marito Massimo Soleri e il figlio Matteo, per molti anni tesserato per la Sis. Oggi il feretro passerà, alle 14.30, dal campo ippico del Solaro per l'ultimo reciproco saluto. Dopodiché, alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Rosario a Baragallo, si svolgeranno i funerali.

"Una notizia che mai avremmo voluto sentire - così la presidente della Società Ippica Sanremo Maria, Grazia Valle Valenzano Menada – e siamo costernati. Magda non era solo una preziosissima e valida collaboratrice, ma una donna di profonda sensibilità, grandi sentimenti e un'amica. Siamo tutti molto tristi ed esprimiamo la nostra vicinanza a Matteo e a Massimo".