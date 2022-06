Sanremo: lavori di asfaltatura a settembre in Borgo Tinasso, il Consigliere Isaia ringrazia l'Assessore Donzella

Il consigliere sanremese della Lega, Stefano Isaia, ha risposto all’Assessore Donzella, in merito ai prossimi lavori di asfaltatura in zona Borgo Tinasso (QUI), dopo la discussione in Consiglio comunale.

“L'amministrazione, nella figura dell'Assessore Donzella è stata attenta e reattiva – ha detto Isaia - e di questo ne rendo merito. La situazione del manto stradale nel tratto Borgo Tinasso è assolutamente da risolvere come in molteplici zone cittadine. Preciso è stato l'impegno dell'assessore di un intervento risolutorio definito come tempi appena terminato il periodo estivo”.

“Il gruppo Salvini Premier – termina Isaia - vigilerà affinchè la promessa vada a buon fine, continuando costante l'impegno di una opposizione costruttiva ma decisa".