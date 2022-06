Sanremo: asfalto disastrato a Borgo Tinasso, Donzella “Dobbiamo intervenire, lavori subito dopo l’estate” (Video)

Il grido d’aiuto arrivato da Borgo Tinasso non è rimasto inascoltato. Il caso dell’asfalto disastrato è arrivato anche in consiglio comunale per voce del consigliere Stefano Isaia al quale ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

Il Comune di Sanremo risponde ‘presente’ e annuncia lavori per la sistemazione delle strade subito dopo l’estate. “Sarà nostra cura intervenire su questo tratto che necessita di un intervento così come da altre parti, ma abbiamo un finanziamento e risorse inferiori rispetto all’elenco delle strade sulle quali dovremo intervenire - ha risposto Donzella - questa, sia per l’ubicazione che per il flusso alto di circolazione, richiede un intervento subito dopo l’estate per evidenti ragioni di congestionamento del traffico”.

Il consigliere Isaia ha così risposto: "L'amministrazione, nella figura dell'Assessore Donzella è stata attenta e reattiva e di questo ne rendo merito. La situazione del manto stradale nel tratto Borgo Tinasso è assolutamente da risolvere come in molteplici zone cittadine. Preciso è stato l'impegno dell'assessore di un intervento risolutorio definito come tempi appena terminato il periodo estivo. Il gruppo Salvini Premier vigilerà affinchè la promessa vada a buon fine, continuando costante l'impegno di una opposizione costruttiva ma decisa".