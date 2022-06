Sciacarée a Montegrosso Pian Latte: un week-end di proposte all'insegna della biodiversità

Sabato e domenica si sposta a Montegrosso Pian Latte l’avventura di Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Dopo le prime incoraggianti giornate a Cosio d’Arroscia, l’evento che promuove le attività outdoor dei paesi del Parco arriva nel borgo ai piedi del Monte Monega, dove le pietre trasudano di una antica storia fatta di agricoltura e pastorizia, che insieme al bosco “addomesticato” hanno garantito per secoli il sostentamento alla popolazione.

Il programma degli eventi di Sciacarée per Montegrosso Pian Latte è molto intenso ed affascinante: a passeggiate turistiche per la visita del borgo e del Bosco addomesticato (che è parte del Museo Etnografico diffuso, insieme al canisso, la carbonaia e la casa del pastore) si alternano escursioni più impegnative ma meravigliose, con fioriture di rododendri, orchidee e altri fiori selvatici autoctoni, sino ad arrivare a Malga Case Fascei, a circa 2.000 metri, con uno straordinario panorama a 360 gradi; alla Fattoria didattica, con la mungitura delle capre, la lavorazione del latte e la produzione di formaggio e ricotta, fanno seguito corsi di avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio, con breve escursione intorno al paese; dopo le storie e i ricordi di pastorizia e di pastori, luoghi e personaggi, con Angelo Toscano, sono in programma passeggiate notturne nel bosco e degustazioni di tisane, nonché un suggestivo piccolo concerto del violinista ucraino Volodymyr Baran. A tutto ciò, domenica si aggiunge il Tao-stretching con Nadia Toscano, i Giochi di una volta con Maria Grazia Timo, lo Street Food di paese con menu della cucina bianca, l’esposizione in piazza dei produttori agricoli del paese.

Una proposta estremamente articolata, indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma anche a chi vuole passare un week-end o una giornata o anche solo una serata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità. Sotto il programma completo di sabato e domenica a Montegrosso Pian Latte.

SABATO 2 LUGLIO

Gita turistica nel borgo di Montegrosso Pian di Latte

Ritrovo a Imperia FS ore 9:30.

Descrizione della visita: Visita al centro storico e musei

Partenza ore 17:00.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Marco Macchi +39 327 082 4866

Ore 9:00

Trekking

Escursione a Monte Monega, con Davide Fornaro GAE.

Con fioritura dei rododendri, orchidee e altri fiori selvatici autoctoni, attraversamento della faggeta di Pian Latte, arrivo a Malga Case Fascei, circa 2.000 metri. Ritrovo a Montegrosso Pian Latte. Trasferimento in auto a Case Fascei. Salita a Malga Pian Latte, Cima Monega. Pranzo al sacco. Ritorno previsto alle ore 16:00 circa.

Evento a pagamento 12,00 €. Prenotazione obbligatoria.

Difficoltà: E. Consigliato abbigliamento adeguato: scarponcini o scarpe da trekking, acqua, poncho/mantella, cappellino, bastoncini trekking, crema solare, calze lunghe.

Dalle ore 10:00 alle 18:00

Piazza ai Caduti.

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese.

Az Agr Donata Cordeglio - Come si fa la farina e Ciclo del pane.

Miele Fratelli Bonello - Mielatura e spiegazione delle fioriture.

Renato Penasso - Montegrosso negli anni 50. Modellini di casette, esposizione di quadri e disegni. Racconti.

Pro Loco - Laboratori di gastronomia tipica (raccolta delle erbe, lavaggio, preparazione delle Raviore piatto DeCo Denominazione Comunale).

Angelo Toscano – L’angolo della pastorizia. Oggetti, strumenti, artigianato.

Pro Loco – Pian Lat-E-Bike – Descrizione dei percorsi e dei sentieri del territorio di Montegrosso di Pian Latte. Ricovero temporaneo E-Bike. Indicazioni per la ricarica.

Ore 10:00

Visita guidata del paese e del Bosco addomesticato.

Durata: due ore e mezza.

Visiteremo la Parrocchiale barocca di S. Biagio con portale quattrocentesco degli scalpellini di Cènova recentemente restaurata, l’Oratorio della SS. Annunziata del XV secolo recentemente restaurato con il timpano ad arco ribassato sopravvissuto al terremoto, le cappelle e i piloni sparsi nei dintorni, la Casa del pastore (ora di proprietà comunale), le case tipiche di Montegrosso Pian Latte, i forni comuni. Visiteremo anche il Museo Etnografico diffuso “Il Bosco addomesticato”: il Museo della Castagna, il canisso (essiccatoio) e la carbonaia.

A cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte.

Evento gratuito su prenotazione.

Consigliato abbigliamento adeguato: scarpe comode, cappellino, acqua.

Ore 12:00

Piazza ai Caduti.

Mandillà du Pastù (borsa dei pastori).

Panino con affettati, una torta salata di verdura, una torta dolce, acqua.

A pagamento 8,00 €. Prenotazione obbligatoria.

A cura di Pro Loco (incasso sul posto).

Ore 15:00

Fattoria didattica, a contatto con gli animali.

Ritrovo dei partecipanti in piazza. Attraverso il centro storico si raggiunge la stalla dove si procede alla mungitura delle capre, a seguire lavorazione del latte e produzione di formaggio e ricotta.

Evento a pagamento 8,00 €. Prenotazione obbligatoria. Massimo 10 persone.

Evento a cura di Pro Loco Montegrosso Pian Latte e Fattoria didattica Agriturismo Cioi Longhi – Via ai Prati, 45 (Donatella Sciandini).

Consigliato abbigliamento adeguato: scarpe comode, cappellino, acqua.

Ore 15:00

Piazza Sagrato

Avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio con breve escursione.

Minimo 4 persone, Massimo 6 persone. Durata 1h30.

Evento a pagamento: 12,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 18,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 17:00

Piazza Sagrato

Avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio con breve escursione.

Minimo 4 persone, Massimo 6 persone. Durata 1h30.

Prenotazione obbligatoria.

Evento a pagamento: 12,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 18,00 €).

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 18:00

Oratorio dell’Annunziata.

Dialogo con Angelo Toscano, autore del libro “Transumando dalle Alpi al Mare”.

Storie e ricordi di pastorizia e di pastori, luoghi e personaggi.

Ore 20:30

Passeggiata e tisane.

Passeggiata notturna nel bosco. Partendo dal paese, percorriamo una parte dell'antico sentiero che conduceva alla borgata di Case Fascei, si arriva al borgo passando dal sentiero che attraversa il bosco ed incontra la cappella di San Lorenzo, prima di rientrare in paese, con degustazione di tisane di erbe selvatiche.

A cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte.

Evento a pagamento: 5,00 € (bambini sotto i 10 anni gratis).

Consigliato: scarpe comode, torcia/frontalino, tazza.

Ore 21:30

Casa del pastore.

Piccolo concerto del violinista ucraino Volodymyr Baran.

Direttore artistico del Malta International Music Competition.

Diplomato alla Scuola Superiore di Musica di Sion, Ecole Supérieure de Musique de Sion, allievo di Tibor Varga; Diplomato alla Accademia Musicale di Stato di Leopoli; Università di Musica e Teatro di Berna.

Evento gratuito.

DOMENICA 3 LUGLIO

Trekking con Gabriele Cristiani GAE

Case Fascei - Passo Pian del Latte - Monte Monega - Case Fascei

Ritrovo a Imperia FS ore 7:45.

Durata 5h30. Dislivello: 650 mt.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Gabriele Cristiani +39 335 603 7170.

Ore 9:30

Piazza Sagrato

Tao-stretching

Disciplina corporea con respirazione e allungamento muscolare, aperta a tutti.

Attraverso il respiro e il rilassamento, migliora le relazioni con il proprio corpo e con gli altri. Per ritrovare un equilibrio psicofisico.

Con Nadia Toscano, erborista e operatore dello shiatsu. Insegnante di Tao-stretching.

Durata 1h00.

Evento a pagamento: 8,00 €. Prenotazione obbligatoria. Massimo 12 persone.

Consigliato: asciugamanino, vestiti comodi, acqua.

Ore 9:30

Parco giochi dei bambini

Giochi di una volta. Attività per famiglie e animazione per bambini. Un percorso di attività all’aria aperta che riavvicina alla natura alla riscoperta dei giochi antichi. Piccola mostra libraria sul tema della natura e degli alberi. Durata 3 ore.

A cura del sistema bibliotecario Valli Ingaune, con Maria Grazia Timo.

Evento gratuito.

Dalle ore 10:00 alle 18:00

Piazza ai Caduti.

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese.

Az Agr Donata Cordeglio - Come si fa la farina e Ciclo del pane.

Miele Fratelli Bonello - Mielatura e spiegazione delle fioriture.

Renato Penasso - Montegrosso negli anni 50. Modellini di casette, esposizione di quadri e disegni. Racconti.

Pro Loco - Laboratori di gastronomia tipica (raccolta delle erbe, lavaggio, preparazione delle Raviore piatto DeCo Denominazione Comunale).

Angelo Toscano – L’angolo della pastorizia. Oggetti, strumenti, artigianato.

Pro Loco – Pian Lat-E-Bike – Descrizione dei percorsi e dei sentieri del territorio di Montegrosso di Pian Latte. Ricovero temporaneo E-Bike. Indicazioni per la ricarica.

Ore 10:00

Piazza Sagrato

Avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio (Guida MTB) con breve escursione.

Minimo 4 persone, Massimo 6 persone. Durata 1h30.

Evento a pagamento: 12,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 18,00 €).

Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 11:30

Piazza Sagrato

Tao-stretching

Disciplina corporea con respirazione e allungamento muscolare, aperta a tutti.

Attraverso il respiro e il rilassamento, migliora le relazioni con il proprio corpo e con gli altri. Per ritrovare un equilibrio psicofisico.

Con Nadia Toscano, erborista e operatore dello shiatsu. Insegnante di Tao-stretching.

Durata 1h00.

Evento a pagamento: 8,00 €. Prenotazione obbligatoria. Massimo 12 persone.

Consigliato: asciugamanino, vestiti comodi, acqua.

Ore 12:00

Piazza ai Caduti.

Street Food di Paese, con Home Restaurant “A Ca’ di Tacui” e Agriturismo “Cioi Longhi”.

Menu della Cucina bianca, semplici preparazioni legate al territorio, sapori e profumi unici e inconfondibili: pan fritto con affetati, Raviore DeCo di Montegrosso Pian Latte, Brodo di erba amara, Tortino di patate e Toma di alpeggio, Fugassa duse, Frittelle di mele.

À la carte.

A cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte.

Ore 12:00

Piazza ai Caduti.

Spettacolo musicale con i Charlotrio.

Cantautorato nazionale, contemporaneo e vintage. Un viaggio attraverso le più note canzoni della tradizione italiana da Bocca di Rosa, a Creuza de mà, passando da Mannarino e arrivando a De Gregori. Musica e coinvolgimento con Christian Gullone, cantastorie e cantautore. Carlo Ormea, Fisarmonica e piano. Christian Gullone, Chitarra e voce. Lois Fasano, Percussioni.

Evento gratuito.

Ore 14:30

Piazza Sagrato

Escursione in E-mtb intorno a Montegrosso, con Matteo Maglio (Guida MTB).

Minimo 4 persone, Massimo 6 persone. Durata 3h00.

Evento a pagamento: 25,00 € (noleggio e-bike per l’esperienza 25,00 €).

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 16:00

Visita guidata del paese e del Bosco addomesticato.

Durata: due ore e mezza.

Visiteremo la Parrocchiale barocca di S. Biagio con portale quattrocentesco degli scalpellini di Cènova recentemente restaurata, l’Oratorio della SS. Annunziata del XV secolo recentemente restaurato con il timpano ad arco ribassato sopravvissuto al terremoto, le cappelle e i piloni sparsi nei dintorni, la Casa del pastore (ora di proprietà comunale), le case tipiche di Montegrosso Pian Latte, i forni comuni. Visiteremo anche il Museo Etnografico diffuso “Il Bosco addomesticato”: il Museo della Castagna, il canisso (essiccatoio) e la carbonaia.

A cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte.

Evento gratuito su prenotazione.

Consigliato abbigliamento adeguato: scarpe comode, cappellino, acqua.