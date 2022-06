Maltempo sul Ponente: 50 millimetri picco massimo ad Airole, qualche allagamento e tendenza a miglioramento

La tanto attesa pioggia è arrivata. Circa 50 millimetri sono scesi in diverse località dell’entroterra e circa 30 sulla costa. La perturbazione annunciata ha iniziato a colpire la nostra provincia intorno alle 16.30 e proseguirà fino alle 21, a seconde delle diverse zone, per poi lasciare spazio a una notte che sarà stellata. Lo stato di allerta per la nostra provincia non è stato prolungato perchè era stato già fissato per le ore 20.

Qualche acquazzone, a dire il vero, si è registrato già nel primo pomeriggio ma il ‘grosso’ della perturbazione è arrivato dopo. Piogge forti, tuoni e fulmini ma in alcuni casi anche qualche chicco di grandine hanno provocato qualche danno. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco della nostra provincia per danni d’acqua: in particolare alcuni tombini sono saltati ma si sono registrati anche allagamenti in alcuni scantinati. A Sanremo, in frazione Bussana, un automobilista è rimasto bloccato sulla sua vettura ed è stato aiutato da un camionista a uscire. Fortunatamente i danni, almeno per ora, sembrano limitati. Ad Arma di Taggia qualche allagamento alla Darsena, in via Queirolo, via della Cornice e palazzo Spinola. A Sanremo si segnala l'allagamento del bar 'La Cueva' sulla pista ciclabile in zona Tre Ponti.

Qualche danno anche a Ventimiglia, dove si è verificata qualche piccola frana monitorata da Polizia Municipale e Protezione Civile.

Il picco massimo di precipitazione nella nostra provincia (alle 18.30) si è registrato ad Airole con 51 millimetri, dei quali ben 45 in una sola ora, tra le 17 e le 18. A seguire troviamo: Montalto 44, Rocchetta Nervina 37, Cipressa 34, Sanremo e Ceriana 33, Bajardo 31, Apricale e Ventimiglia 30, Borgomaro 27, Seborga 25, Dolceacqua e Pigna 22, Dolcedo 18, Pontedassio e Imperia 13, Triora 12, Pieve di Teco 7, Diano Marina 6.

Brusco calo delle temperature che, in alcuni casi sono scese di oltre 10 gradi in pochi minuti. La minima alle 18.30 si registra ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 10,4, seguito da Pigna con 12,3, Apricale 12,9, Bajardo 13,7, Triora 15,3, Seborga 16,3, Montalto 17,1, Castelvittorio e Pornassio 17,2, Nava 17,7, Pontedassio 17,9, Pigna, Cipressa e Borgomaro 18, Dolcedo e Dolceacqua 19,1, Imperia 19,6, Diano Castello e Ventimiglia 20,1, Sanremo 20,2, Ranzo 20,7, Pornassio 21,1 e Pieve di Teco 22,2.

Lieve aumento per i corsi d’acqua della nostra provincia che, dopo mesi di ‘silenzio’, tornano a riempirsi dell’acqua caduta nelle ultime ore. Si tratta, in tutti i casi di rialzi minimi, che seguono cali enormi degli ultimi mesi e, quindi, ampiamente sotto i livelli di guardia.

L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,1: in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è salito a -0,27 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto ma a Montalto a 1,14 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli a 0,78 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso).

Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,21 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,59 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,28 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,49 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia -0,14 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Nelle prossime ore, come detto, la situazione è prevista in miglioramento con le prossime giornate nelle quali prevarrà il sole e anche le temperature sono destinare a risalire.