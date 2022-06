Camporosso: in collaborazione con il Comune, progetto di riqualificazione della rotatoria sulla pista ciclabile

I ragazzi dei corsi di inclusione sociale e lavorativa ‘Studio Autonomia Lavoro’ (Andromeda e Penelope) e organizzati dal centro di formazione professionale ‘G. Pastore’ di Ventimiglia, in collaborazione con il Comune di Camporosso, hanno realizzato un progetto di riqualifica della rotatoria presente sulla pista ciclabile che conduce al centro del paese.

Grazie all’attivazione di laboratori di giardinaggio e di piccola manutenzione, condotti da esperti professionisti, i ragazzi hanno dapprima realizzato un progetto dell’aiuola al computer, decidendo quale tema volessero rappresentare, per poi passare alla sua realizzazione.

Insieme al giardiniere professionista Luciano Martin ed ai docenti del corso, i ragazzi hanno collaborato tutti insieme per un progetto comune in cui si è data molta importanza alle competenze trasversali e al senso di appartenenza ad un gruppo di lavoro, il cui fine ultimo era la realizzazione e il completamento dell’area che il comune aveva affidato loro.

Durante il laboratorio di manutenzione, hanno potuto riutilizzare e ridipingere una vecchia bicicletta, quale simbolo del tema scelto per il loro lavoro ‘la ciclabilità’ e dell'argomento della sostenibilità ambientale, a cui il Centro tiene molto. L’azienda ‘Iris Garden’ di Camporosso ha fornito il materiale e le piante per la realizzazione dell’aiuola che, per completare il tema della ciclabilità, è stata rappresentata come una ruota di bicicletta, i cui raggi sono delineati da piantine di rosmarino e gli spazi tra un raggio e l’altro sono stati riempiti di ghiaia.

La soddisfazione dei ragazzi è tangibile e si misura con i numerosissimi complimenti che continuano ad arrivare dall'Amministrazione, dai cittadini e dagli utenti dei social, la soddisfazione del Centro Pastore è quella di ricevere ringraziamenti sinceri dai genitori dei ragazzi e parole come "finalmente, dopo anni, abbiamo trovato qualcuno che dà un senso alla parola inclusione".