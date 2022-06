A Carpasio ha riaperto il Bar Ristorante 'La Carpasina' chiuso da circa 6 mesi

In concomitanza con il Campionato Italiano Corsa Carretti ha riaperto il 24 giugno scorso il Bar Ristorante La Carpasina chiuso da circa 6 mesi.



“Una notizia questa della riapertura con nuova gestione che ha colmato di gioia l'intero Borgo di Carpasio – dice Valerio Verda, Vice Sindaco Montalto Carpasio -. Il Bar è da sempre stato un punto di riferimento per tutti i residenti e non residenti un servizio essenziale di cui tanto il nostro Borgo ne ha accusato proprio la mancanza. Ai nuovi e giovani gestori alle giovani figlie la riconoscenza dell'Amministrazione Comunale per aver scelto Carpasio e gli Auguri di Buon Lavoro”.