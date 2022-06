Sanremo: ritiro del verde in zona San Giacomo, il consigliere comunale Bellini elogia il servizio

Il consigliere comunale Umberto Bellini interviene sulle nostra pagine per elogiare il servizio di raccolta degli scarti vegetali organizzato da Amaie Energia e che sta vedendo la zona di San Giacomo come area di avvio sperimentale.

“Da circa un mese è attivo in frazione San Giacomo il servizio di ritiro del verde da parte di Amaie Energia su iniziativa dell'amministrazione comunale - dichiara il consigliere comunale Umberto Bellini - un'iniziativa intelligente, che auspico venga estesa ad altre zone della nostra città, grazie alla quale gli scarti vegetali (potature erba dei prati) non verranno più conferiti insieme con l'indifferenziata ma entreranno in un virtuoso circolo di riciclo”.

“Un servizio eccellente, eseguito con puntualità, dietro richiesta dell'utenza, da personale molto disponibile e cortese che intendo ringraziare per il proprio operato che fa fare bella figura a tutta l'amministrazione” conclude Bellini.