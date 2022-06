Partono i preparativi della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

Nella città di Sanremo, città dei fiori, capitale della canzone e della musica italiana, in un elegante location, il cui numero di posti a sedere è di 600 unità, avrà luogo la seconda edizione del Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana Sanremo 2023.



Il Cristian Music Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 si prefigge la finalità di divulgare un messaggio musicale innovativo, tale in quanto lega il canto alla fede in Dio, sicché esso divenga lode a Dio, che fa proprio il vigore insito nel canto proveniente dall'animo di chi crede in Dio. Sant'Agostino affermava che chi canta bene prega due volte, riconoscendo al canto la prerogativa del possesso della forza spirituale. Poco rilievo finora è stato attribuito in Italia al canto che veicola il messaggio cristiano, dimenticando l'importanza che esso riveste sia per il singolo, sia per la collettività, in quanto si rivolge all'interiorità umana, al bisogno di alimentare la speranza, oggi più che mai messa a dura prova da eventi molto dolorosi. "La musica rappresenta per noi il linguaggio per eccellenza, in quanto dono di Dio, che, in quanto tale, consente di catturare la sensibilità di tutti. Ed è innalzare la lode a Dio, mediante la musica, la nuova evangelizzazione della Santa Chiesa Cattolica, il nostro primario obiettivo. Desideriamo destinare al canto cristiano lo stesso valore attribuito alla musica laica e, per tale motivazione, abbiamo indetto un Festival ad esso dedicato, che si svolgerà nella Città dei Fiori, che è la città di Sanremo, in cui si svolge il noto Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Abbiamo denominato il nostro Festival Cristian Music Festival, Festival della Musica Cristiana Sanremo 2023, di cui, lo scorso anno, vi è stata la prima edizione" ha dichiarato il cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico del Festival cristiano.



Vi sarà, pertanto, la seconda edizione che vedrà il cantautore Fabrizio Venturi, suo ideatore, ancora in veste di direttore artistico. La prima edizione ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia San Remo. I preparativi della seconda edizione del Festival, davvero molto impegnativi, avranno inizio già a decorrere da fine settembre. Gli artisti in gara saranno 24, inclusi i 3 vincitori dell’edizione 2022, i quali canteranno un brano inedito. Il vincitore dell’Euro Christian Music Festival Torino 2022 sarà ospite della manifestazione. Gli artisti e le case discografiche, che vorranno presentare le loro canzoni, dovranno far pervenire l’iscrizione nel periodo decorrente dal 1 settembre 2022 al 15 dicembre 2022.

Per informazioni consultare il sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it

L'orchestra, che accompagnerà la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, è composta da 18 elementi ed ha come primo musicista uno dei pianisti italiani attualmente più in voga. Il Festival potrà essere seguito anche dall’esterno della sua location, su appositi megaschermi, opportunamente montati. La seconda edizione avrà inizio mercoledì 8 febbraio 2023 e si concluderà venerdì 10 febbraio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che andrà in onda dalle ore 21,00. Si è stabilito che l'ingresso per la seconda edizione sia gratuito. Per la realizzazione dei premi è stato incaricato, per il secondo anno consecutivo, il maestro orafo Michele Affidato, che, ancora una volta, conferma il forte legame tra la sua arte e la fede cattolica, partecipando ad una delle rassegne musicali internazionali più attese. Tra i premi realizzati spicca il “Premio Giovanni Paolo II", che sarà consegnato al vincitore da un' illustre figura Ecclesiastica. Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 è pronto ad accendere nuovamente i riflettori sul suo maestoso palco, sul quale condurranno la kermesse due volti molto noti e amati dagli italiani. Intanto, Fabrizio Venturi e il giornalista Biagio Maimone, capo ufficio stampa del Festival, si apprestano a dar corso, entro la fine del 2022, al Festival della Canzone Cristiana, sia in Ucraina e, con ogni probabilità, anche in Russia, con l'intento di portare ai due popoli un messaggio pacificatore. Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023 approda in Ucraina e in Russia con l'intento di contribuire a fermare la guerra. Perché è vero che la speranza cristiana anima il cuore dei suoi organizzatori.