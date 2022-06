Bordighera: incendio alla scuola di via Napoli, fiamme probabilmente partite dal tetto. Il Sindaco "Una tragedia per la città" (Foto e Video)

“Per la città è una tragedia. Sono tutte risorse dei cittadini di Bordighera. Se la scuola fosse arrivata a fine luglio le maestre sarebbero state pronte per entrare”: sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, affranto per l'incendio che ha parzialmente distrutto l'incendio che, oggi pomeriggio intorno alle 17 ha colpito il costruendo asilo di via Napoli a Bordighera. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite dal tetto, costruito quasi totalmente in legno e poi si sono allargate al resto della struttura.

Impossibile, fino a quando non si diraderà il fumo, riuscire a scoprire le cause del rogo. Sembra che oggi il cantiere fosse aperto e che gli operai abbiano lavorato al loro interno. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo, poi coadiuvati dai colleghi arrivati da Sanremo e Imperia, oltre alle squadre della Protezione Civile, che ha la sede poco lontano dall’asilo

I pompieri hanno lavorato per due ore, prima di avere ragione delle fiamme mentre ora stanno cercando di entrare per verificare eventuali altri piccoli focolai. Il fumo era visibile da buona parte della città e, rapidamente si è creato un capannello di curiosi, che ha costretto i Carabinieri e la Polizia Municipale a chiudere la zona. Due Vigili del Fuoco si sono sentiti male, forse per il caldo ma anche per il fumo.

Il progetto della scuola era da tempo seguito dal primo cittadino e dagli Assessori e l’inaugurazione era imminente. Ora il lavoro dei Vigili del Fuoco andrà avanti per tutta la sera e forse anche durante la notte, per spegnere ogni focolaio e bonificare l'area, in modo da evitare eventuali ritorni di fiamma.

La scuola di via Napoli è stata costruita con molto legno e, quindi, le travi hanno preso fuoco rapidamente. Il cantiere della scuola di via Napoli era stato aperto nel 2020. Il nuovo plesso, il cui costo complessivo è di 5.901.000 euro, si sviluppa su un unico livello al di sopra della zona parcheggio, con un’area servizi e spazi didattici con 8 aule per attività a tavolino.

Le aree esterne, anch’esse su un unico livello complanare a Villa Felomena, sono state pensate stretto contatto con gli ambienti interni. I materiali e le tecnologie scelte mirano ad ottimizzare il rapporto tra costi, confort e durabilità del bene, con attenzione al più consono inserimento nell'ambiente esistente. A fianco di sistemi di consolidata affidabilità in calcestruzzo armato impiegati per la realizzazione del parcheggio, sistemi costruttivi innovativi ad alti standard prestazionali, quali le strutture orizzontali e verticali in legno lamellare, pareti in legno perimetrali.