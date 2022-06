Festival 2023: a sette mesi dalla kermesse la conferma, Biancheri "Stiamo lavorando al palco di piazza Colombo" (Video)

Il palco in piazza Colombo nel febbraio 2020

Mancano poco più di 7 mesi al prossimo Festival di Sanremo ma, a parte gli annunci a ‘singhiozzo’ di Amadeus, della kermesse canora matuziana dopo tanti anni si parla solo in chiave artistica e non in polemica, alla ricerca del papabile conduttore oppure al rinnovo della convenzione.

Una situazione sicuramente diversa dagli anni scorsi, con un mirino puntato sul 2023 per tornare, sul piano artistico e dei numeri in città, ai livelli del 2020, dimenticando i problemi dettati dalla pandemia nell’ultima edizione. “Va decisamente meglio così – ci ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – perché ogni volta con la Convenzione è stata una lotta intensa e difficile con la Rai”.

Quest’anno il Festival è partito in anticipo: “Si, nei giorni scorsi mi sono sentito con Amadeus e gli ingredienti sono molto interessanti. Ma su questo Festival vogliamo lavorare tanto sulle collaterali, che in questi anni sono mancate”.

Si lavora anche sul palco di piazza Colombo? “Assolutamente si, ci sarà. Oggi sono molto più cauto dopo i due anni vissuti ma vogliamo prepararci bene e far vivere la città ai turisti che verranno”.