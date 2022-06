Taggia: emergenza idrica a Beuzi, il Comune voleva attivare bypass ma qualcuno ha rubato 500 metri di tubo

"Il bypass per Beuzi si sarebbe potuto già attivare se qualcuno non avesse rubato 500 metri di tubo"

E' quanto denunciato dal sindaco di Taggia, Mario Conio, in merito all'emergenza idrica che sta colpendo Beuzi ed altre zone del territorio. Da diverse settimane per sopperire all'emergenza idrica nella frazione, il Comune ha fatto posizionare alcune cisterne d'acqua per venire incontro alla popolazione. Una condizione che interessa anche altre zone collinari: Collette Beulle e la parte alta di Cascine Lunaire e Periane.

Si tratta di una situazione complessa. "Abbiamo già effettuato un sopralluogo sull'acquedotto Tuvi che vorremmo collegare con questo bypass per Beuzi. Non è la soluzione definitiva ma è una prima risposta. - aggiunge il sindaco di Taggia - L'inconveniente della linea rubata ha rallentato tutto. Ci stiamo attrezzando per posizionare quella nuova. A questa situazione si è aggiunta anche un'ulteriore criticità sulle pompe che Rivieracqua stava usando da Argallo e Vignai nell'ambito delle manovre di rete effettuate in prima battuta quando si è verificata l'assenza d'acqua".