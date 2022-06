Cinghiali vengono abbattuti in zona Oasi del Nervia, esplode la polemica sui social

Sulla pagina social 'Oasi del Nervia', alcune ore fa è apparso un resoconto dell'episodio, avvenuto venerdì. Secondo quanto rilevato dagli attivisti che gestiscono la pagina, i cinghiali sarebbero morti all'interno dell'Oasi, in una zona che si trova in prossimità di abitazioni, strade e pista ciclabile. L'azione si sarebbe consumata sotto gli occhi di numerose persone presenti e in un clima di preoccupazione da parte dei residenti della zona. Da qui la contestazione, di non aver adeguatamente apposto almeno dei cartelli di segnalazione o delimitazione. Secondo altre fonti, si apprende che invece per la battuta sarebbero stati apposti dei cartelli.

Intanto su Facebook l'opinione pubblica appare divisa tra chi è favorevole all'abbattimento a fronte dei danni che questi ungulati causano nelle campagne e chi invece se la prende con le 'guardie'. Quel che viene contestato non è tanto l'intervento in sé ma le modalità. Per gli attivisti, infatti, la squadra si sarebbe introdotta in un'area protetta, in modo invasivo e in pieno periodo riproduttivo e migratorio, senza una valutazione di incidenza ambientale (o Vinca) necessaria per questo genere di attività in un ambiente come quello dell'Oasi.