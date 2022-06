Imperia: quattro anni di amministrazione Scajola, il sindaco traccia il bilancio "Come eravamo, come siamo, serve collaborazione dei cittadini"

" Stiamo rispettando gli impegni presi con la Corte dei Conti, anzi siamo in anticipo di un anno. I dati saranno portati in Consiglio comunale il 30 questo significa che ci siamo mossi sapientemente " Con queste parole Claudio Scajola , il sindaco di Imperia, ha esordito in questo incontro con i media presso Villa Faravelli. E' stata l'occasione per fare il punto su questi quattro anni di attività amministrativa, gli obiettivi, i risultati e uno sguardo all'immediato futuro per la città. Tra i tanti concetti espressi dal primo cittadino anche l'invito rivolto al tessuto commerciale e in generale alla cittadinanza per collaborare con il Comune nel rendere la città più bella.

Sugli altri argomenti, Scajola ha detto: "Come numero di personale siamo sotto di quasi 80 unità rispetto a quando siamo arrivati, dovremmo fare qualche assunzione, ma abbiamo messo i conti in ordine, 80 su 300 unità - ha sottolineato Scajola - Rifiuti, l'aumento della differenziata si è fermato. Devo dire che la città ha risposto comunque bene, in un territorio difficile, composto da tanti borghi. Abbiamo fatto repressione ma anche un passo in avanti. Adesso abbiamo messo nei centri delle isole ecologiche, sta funzionando bene. Abbiamo fatto istanza ieri ho parlato con il Ministero dell'Ambiente per avere un nuovo finanziamento e allargare questo sistema".



"I conti sono in ordine e la città è più pulita. Oggi sono 270 le telecamere attive, supereremo nell' anno prossimo le 350 che ci permettono di fare prevenzione e repressione. Abbiamo individuato purtroppo diversi giovani italiani che hanno compiuto atti di vandalismo. Abbiamo bisogno di trovare altre fonti per rafforzare il bilancio e credo che arriveranno dal porto turistico".

ANTISICCITÀ, NO A ORDINANZE ANTICONTENIMENTO

"Sul tema della siccità il sindaco Scajola è andato controcorrente: “Abituiamoci tutti a un adeguato e giusto utilizzo della risorsa idrica ma sono contrario all’ allarmismo. Noi acqua per ora ne abbiamo, abbiamo il Roja (dallora non si è fatto più nella) che tiene, la fonte primaria. Pensate cosa vorrebbe dire adesso chiudere la fontana di piazza Dante, non innaffiare più il Parco urbano e i giardini. Il razionamento darebbe più danno che beneficio perché mancano gli invasi".

SENTENZA SUPREMA CORTE USA

"Non credo abbia conseguenze sul nostro Paese. Da tempo dico che il secolo degli Stati Uniti è finito".

IMPERIA 2050

"In autunno lanceremo un grande convegno sulle prospettive della città. Con il potenziamento della banda larga un chirurgo potrà operare dal suo yacht nel porto di Imperia in diretta a Houston. C'è bisogno che i ragazzi imperiesi sappiano almeno 3 lingue, una orientale".

ELEZIONI AMMNISTRATIVE 2023, PREVALE IL CIVISMO LAURETTI E SAVIOLI

Il primo cittadino ha confermato che il prossimo anno si ripresenterà cagli elettori e che il suo riferimento saranno i cittadini, non i partiti. “L’unica amministrazione che si basava su un accordo tra i partiti era quella di Ventimiglia e abbiamo visto che fine ha fatto. Lauretti candidato sindaco? È persona per bene, colta ognuno fa le sue scelte, chi prende più voti farà il sindaco. Alessandro Savioli ho visto che usa le espressioni alla Guido Abbo, che e quella ‘dell' uomo solo al comando’. Il consigliere Savioli con me non ha mai lavorato, è ignorante, nel senso che non sa non sa che con la mia giunta e i miei consiglieri ci confrontiamo tutti i giorni. Io do la massima fiducia a chi mi contorna, forse parla per ignoranza, ma la decisione è la prima garanzia della democrazia".

FIBRILLAZIONI IN CAMBIAMO

Ho difficoltà a capire la geografia dei consiglieri comunali di opposizione. Non so se la consigliera Ponte è una 5 stelle o cosa, per esempio. Vedo coerenza negli interventi di Risso e Chiarini del Pd, mentre ho colto una linea rancorosa di ‘Imperia al Centro’, che non sa a che schieramento nazionale si ispiri. La consigliera della Lega (Monica Gatti ndr) mi pare che esprima un riferimento politico a Lega. Gli altri non so come si chiamino e, anche parlando con Giovanni Toti, non so se questi 5 consiglieri facciamo parte dello stesso gruppo. Ho deciso di ricandidarmi per coerenza, non potevo accettare la presidenza della Provincia altrimenti. Io voglio andare avanti non indietro".

TEATRO CAVOUR, ANCORA RITARDI

"Abbiamo fatto grossi investimenti e forse avremmo dovuto cambiare prima la direzione dei lavori. Non sarà pronto per il prossimo San Leonardo, ma abbiamo già fatto una convenzione con il Carlo Felice di Genova che ci regalerà un 'opera. Avrà uno schermo modernissimo per il cinema e la hall completamente rifatta".



(Articolo in aggiornamento)