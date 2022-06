Rocchetta Nervina: si tuffa nel rio Barbaira e rimane ferito, intervento dell'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi in Val Nervia per un escursionista che è rimasto ferito tuffandosi nel rio Barbaira a Rocchetta Nervina. L'uomo, di nazionalità francese, stava facendo canyoning quando tuffandosi si è provocato la sospetta lussatura di una spalla. Trovandosi in una zona particolarmente impervia è stato allertato l'elisoccorso, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Il ferito è stato verricellato a bordo di grifo e poi trasferito all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.