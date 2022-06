Ha ripreso a bruciare la zona collinare di Taggia: intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Nel pomeriggio a Taggia ha ripreso a bruciare nella zona di regione Licheo colpita nei giorni scorsi da un grande incendio. Le fiamme partite nel primo pomeriggio stanno interessando una zona boschiva. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero. Poi il mezzo è stato fatto rientrare in quanto la zona interessata dalle fiamme era in prossimità di alcuni cavi dell'alta tensione.