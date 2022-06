Si concludono con gli esami finali i corsi di Musica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia

Oggi, nella giornata di 25 giugno 2022, si sono conclusi i corsi di musica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia della sua Scuola di Musica 'A. Biancheri' (intitolata allo storico Maestro Adelio Biancheri).

"È stato un anno molto impegnativo - dice il Mº Franco Cocco Presidente dell’Associazione - e posso ritenermi soddisfatto vista la costante partecipazione dei/delle ragazzi/e. Come associazione vogliamo dare la possibilità a tutti coloro che amano la musica di imparare a suonare attraverso corsi musicali e, per chi non ne possiede uno, di avere uno strumento musicale in comodato d’uso completamente GRATUITO. I nostri corsi sono improntati sull’approccio alla musica con lo scopo di insegnare anche i canti della nostra amata città (Ventimigliesi), canti che stiamo cercando di valorizzare e trasmettere ovunque.

Come Associazione abbiamo deciso di dare la possibilità a molti ragazzi di imparare e suonare insieme con corsi completamente gratuiti, corsi tenuti dal Mº Luigi Cocco e da altri membri dell’Associazione che volontariamente dedicano tempo per formare le nuove leve. In questa formazione possiamo vedere ogni genere di strumento a fiato; Tromba, Trombone, sassofoni, Flauti, Clarinetti e non, come per esempio batteria e percussioni. Questi giovani musicisti, grazie a questi corsi, avranno, fin da subito, la possibilità di esibirsi in diversi concerti/sfilate insieme ai musicisti dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia che da oltre un decennio suona in Italia e all’estero".